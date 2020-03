EÚ obmedzila vývoz zdravotníckych pomôcok

Brusel 15. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v nedeľu obmedzila vývozu ochranných rúšok a iného ochranného lekárskeho vybavenia v snahe zabezpečiť dostatok vlastných zásob zdravotného materiálu v rámci boja proti pandémii koronavírusu.



"Prijali sme schému pre vývozné povolenia na ochranné prostriedky. Znamená to, že takýto zdravotnícky tovar sa môže vyvážať do krajín mimo EÚ iba s výslovným povolením vlád členských krajín EÚ," upozornila šéfka EK Ursula von der Leyenová prostredníctvom videoodkazu na svojom účte na Twitteri.



Von der Leyenová dodala, že v pondelok EK začne spolu s členskými štátmi EÚ spoločné verejné obstarávanie na dodávku testovacích súprav a respirátorov a predstaví aj usmernenia vládam členských štátov ohľadom nových opatrení na hraniciach.



Komisia v správe pre médiá spresnila, že pokračuje vo svojom úsilí chrániť občanov EÚ a v koordinácii reakcií na chorobu COVID-19.



S cieľom zabezpečiť dostupnosť dodávok ochranných prostriedkov EK rozhodla, že vývoz ochranných prostriedkov mimo hraníc EÚ bude preto podliehať vývozným povoleniam schvaľovaným jednotlivými členskými štátmi.



"Výzvy, ktoré predstavuje rozšírenie COVID-19, odôvodňujú naliehavosť tejto akcie. Komisia nebude šetriť na snahách ponúknuť konkrétnu pomoc občanom a všetkým tým, ktorí sa o nich starajú," opísal situáciu eurokomisár pre obchod Phil Hogan.



Podľa jeho vyjadrenia osobné ochranné prostriedky zahŕňajú vybavenie, ako sú: respirátory, ochranné okuliare a masky na tvár s priezormi, rúška na ústa a nos a ochranné odevy. Ide o nevyhnutné ochranné vybavenie pre nemocnice v EÚ, pacientov, terénnych pracovníkov ako aj orgány civilnej ochrany.



Komisia zdôraznila, že právny akt zavádzajúci potrebu povolení na vývoz ochranných pomôcok do tretích krajín bol prijatý v zrýchlenom konaní. Bude platiť v období nasledujúcich šiestich týždňov, počas ktorých eurokomisia bude konzultovať s členskými štátmi EÚ o možných úpravách tohto právneho opatrenia a o ďalších budúcich krokoch.



Exekutíva EÚ bude zároveň pomáhať členským štátom pri vytváraní príslušných mechanizmov na zabezpečenie hladkého a koordinovaného vykonávania tohto nariadenia. A to so zreteľom na medzinárodné záväzky, vývoj situácie v rámci a mimo EÚ a integráciu výroby a dodávok ochranných pomôcok v rámci celého hodnotového reťazca pri stykoch s tretími krajinami.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)