EÚ obvinila Rusko z účasti na hackerských útokoch

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Brusel 24. septembra (TASR) - Európska únia (EÚ) odsúdila ako "neprijateľné" počítačové útoky, ktoré sú pripisované hackerskej skupine Ghostwriter a sú spájané s Ruskom.Šéf európskej diplomacie Josep Borrell v piatok v mene členských štátov EÚ vo svojom vyhlásení podľa agentúry DPA uviedol, že "EÚ a jej členské štáty dôrazne odsudzujú tieto škodlivé kybernetické aktivity, ktoré musia zúčastnené strany okamžite ukončiť". EÚ bude o probléme ešte diskutovať a "zváži možnosť prijatia ďalších opatrení".Hackerské útoky sa zamerali na poslancov, štátnych zamestnancov, politikov, novinárov a predstaviteľov občianskej spoločnosti. Spočívali v tom, že hackeri prenikli do počítačových systémov, k osobným účtom a odcudzili z nich údaje.Vo svojom vyhlásení Borrell tiež konštatoval, že takéto akcie sú neprijateľné, pretože ich cieľom je podkopať integritu, bezpečnosť, demokratické hodnoty a zásady, ako aj "základy našich demokracií". "Takéto konanie je v rozpore s medzinárodnými normami v oblasti kyberpriestoru schválenými OSN, ktoré štáty musia dodržiavať".Ešte začiatkom septembra sa v médiách objavili tvrdenia, že nemecká generálna prokuratúra vyšetruje takýto útok pred voľbami do Spolkového snemu (Bundestagu), pri ktorom podozrenie opäť padá na Rusko. Hovorca prokuratúry pre spravodajský magazín Der Spiegel potvrdil, že spolkový generálny prokurátor Peter Frank "vyšetruje rozsiahlu kampaň ruských kyberútokov pred voľbami do Bundestagu".Reč je o skupine Ghostwriter, ktorá sa už dlhé mesiace - pomocou phishingovej korešpondencie - snaží získať prístup do súkromných e-mailových schránok poslancov spolkového i regionálnych parlamentov.informoval Der Spiegel. Hackeri útočia predovšetkým na politikov dvoch najväčších strán - CDU a SPD.Začiatkom septembra predstaviteľka nemeckého ministerstva zahraničných vecí Andrea Sasseová potvrdila správy médií o aktivite hackerov v čase pred voľbami v Nemecku, pričom podľa jej rezortu táto aktivita pochádza z Ruska. Podľa Sasseovej Berlín adresoval ruským úradom výzvu na zastavenie týchto útokov - naposledy sa tak stalo počas zasadnutia nemecko-ruskej pracovnej skupiny pre bezpečnostnú politiku, ktoré sa konalo 2. a 3. septembra.Voľby do Bundestagu sa uskutočnia 26. septembra.