EÚ obviňuje Bosnu, že nezabránila humanitárnej kríze utečencov

Brusel 4. januára (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok potvrdila, že vyčlenila sumu vo výške 3,5 milióna eur na pomoc pre utečencov a migrantov v Bosne a Hercegovine, ktorí čelia humanitárnej katastrofe. Vláde v Sarajeve súčasne pripomenula, že tejto situácii mohla zabrániť.



Podľa údajov EK zostáva viac ako 1700 utečencov a migrantov v Unsko-sanskom kantóne na severovýchode krajiny bez primeraného prístrešia a podpory. Jednou z príčin je aj zatvorenie prijímacieho strediska pre utečencov Lipa, ktoré nebolo vhodné na zimné ubytovanie a ktoré v decembri čiastočne vyhorelo.



Komisia bosnianske orgány upozornila, že musia sprístupniť ostatné existujúce ubytovacie zariadenia a poskytnúť utečencom dočasné riešenie, kým utečenecký tábor Lipa nebude prestavaný na trvalé celoročné ubytovacie zariadenie, a to aj s ohľadom na ochranu utečencov pred pandémiou koronavírusu.



Eurokomisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič v správe pre médiá pripomenul, že súčasnej humanitárnej katastrofe by sa dalo zabrániť, ak by bosnianske úrady včas vytvorili v krajine dostatočné kapacity zimných prístreškov a ak by Bosna vykonávala primerané riadenie migrácie, ako to už roky požaduje EÚ.



EÚ podľa jeho slov poskytne ďalšiu núdzovú pomoc tým, ktorí spia vonku, zabezpečí im distribúciu jedla, prikrývok, teplého oblečenia, zdravotnú starostlivosť, psychosociálnu podporu, prijme opatrenia proti šíreniu koronavírusu a bude pomáhať maloletým utečencom bez sprievodu dospelých.



Eurokomisia zdôraznila, že v dočasných prijímacích strediskách financovaných Úniou v Bosne je ubytovaných viac ako 5400 utečencov a migrantov. Ich kapacita však nie je dostatočná.



Bosnianske úrady sa napriek pokračujúcej spolupráci s EÚ nedohodli na otvorení ďalších prijímacích zariadení a rozhodli o uzavretí niektorých už existujúcich. To viedlo k situácii, keď mnohí utečenci prespávajú v opustených budovách alebo provizórnych stanoch bez prístupu k bezpečnému prístrešku, vode a sanitácii, elektrine a kúreniu a majú iba obmedzený prístup k jedlu a pitnej vode.



EÚ dlhodobo poskytuje Bosne a Hercegovine technickú a finančnú podporu pri riadení migrácie, a to aj v súvislosti s azylovým systémom a prijímacími zariadeniami pre utečencov, ako aj pri posilňovaní ochrany hraníc. Od začiatku roku 2018 Únia poskytla viac ako 88 miliónov eur buď priamo Bosne, alebo prostredníctvom partnerských organizácií na riešenie okamžitých potrieb utečencov, žiadateľov o azyl a migrantov a na pomoc Bosne pri posilňovaní jej kapacít na riadenie migrácie.