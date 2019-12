EÚ: Predpokladané víťazstvo konzervetívcov vnesie jasno do brexitu

Brusel 13. decembra (TASR) - Európski lídri vo štvrtok privítali, že očakávané volebné víťazstvo Borisa Johnsona v britských parlamentných voľbách vnáša jasno do odchodu Británie z EÚ. Uviedli súčasne, že dosiahnuť do konca roku 2020 obchodnú dohodu medzi EÚ a Britániou bude náročné.



Z exit pollov zverejnených po zavretí volebných miestností v Británii vyplýva, že Johnsonova Konzervatívna strana by mohla mať v 650-člennom britskom parlamente väčšinu o 86 kresiel.



"Je to veľmi jasný výsledok - zajtra ráno sa nezmení," povedal švédsky premiér Stefan Löfven novinárom v Bruseli vo štvrtok po prvom dni summitu EÚ.



Dodal, že tento výsledok súčasne zrejme znamená, že "sa s naším rozchodom pohneme vpred". Dodal, že "teraz máme 11 mesiacov na rokovanie o budúcej obchodnej dohode", pričom upozornil, že "je to veľmi krátky čas."



Lídri EÚ v piatok prediskutujú mandát, ktorý bude mať Európska komisia pre rokovania o budúcich vzťahoch s Britániou po brexite, ktorý sa teraz očakáva na konci januára, s prechodným obdobím do konca roku 2020.



"Najdôležitejšou vecou v súvislosti s brexitom nie je spôsob, akým sa rozchádzame, ale to, čo vybudujeme potom," uviedla pred novinármi francúzska ministerka pre európske záležitosti Amélie de Montchalin.



"Sme pripravení rokovať o všetkom, čo treba (prerokovať) a zajtra bude dôležité, aby sme dostali mandát od Rady" Európskej únie", uviedla predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.



Nemenovaní predstavitelia EÚ však podľa Reuters varovali, že dosiahnuť obchodnú dohodu s Britániou za menej ako 12 mesiacov bude veľmi ťažké. Kým sa obchodné dohody EÚ dojednajú a nadobudnú platnosť, trvá to roky, uviedol zdroj.



Británia a EÚ musia rokovať o obchodnej dohode do konca roku 2020, pretože v tom čase sa končí prechodné obdobie na odchod Británie zo spoločného trhu.



Bez novej dohody by sa obchodné vzťahy medzi Londýnom a jeho najväčším obchodným partnerom - EÚ - mohli riadiť zásadami Svetovej obchodnej organizácie (WTO).