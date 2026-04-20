EÚ očakáva, že spor ohľadom ropovodu Družba bude do stredy vyriešený
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týždeň v utorok uviedol, že ropovod bude opäť v prevádzke do konca apríla.
Autor TASR
Brusel 20. apríla (TASR) - Dodávky cez ropovod Družba, ktorý ruskou ropou zásobuje Maďarsko a Slovensko, by mohli byť obnovené už tento týždeň. Poslancom Európskeho parlamentu to v pondelok povedala eurokomisárka pre rozširovanie Marta Kosová, píše TASR podľa správy agentúry DPA.
Krátko na to cyperské predsedníctvo v Rade EÚ oznámilo, že sa krajiny EÚ pokúsia v stredu definitívne schváliť uvoľnenie 90-miliardovej pôžičky pre Ukrajinu, doteraz blokovanej Maďarskom vzhľadom na prerušené dodávky cez ropovod Družba.
Maďarský premiér Viktor Orbán v nedeľu uviedol, že Ukrajina naznačila pripravenosť obnoviť dodávky ruskej ropy cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko už v pondelok, ak Budapešť prestane blokovať vyplatenie pôžičky EÚ pre Kyjev. Podľa jeho slov mu túto informáciu sprostredkoval Brusel.
„Postoj Maďarska sa nezmenil: žiadna ropa = žiadne peniaze. Len čo sa obnovia dodávky ropy, už nebudeme brániť poskytnutiu pôžičky,“ napísal Orbán na sociálnej sieti X.
Maďarský minister pre záležitosti EÚ János Bóka doplnil, že ak sa dodávky ropy obnovili v pondelok, Budapešť by mohla odobriť vyplatenie úveru na stredajšom zasadnutí stálych predstaviteľov 27 členských štátov EÚ. Že by sa o nevyhnutnej pomoci pre Ukrajinu mohlo rozhodovať už na tejto schôdzke, potvrdil v nedeľu pre TASR aj zdroj z prostredia Únie.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týždeň v utorok uviedol, že ropovod bude opäť v prevádzke do konca apríla. Ropa z Ruska neprúdi cez Družbu do rafinérií v Maďarsku a na Slovensku od 27. januára. Orbán aj slovenský premiér Robert Fico opakovane tvrdia, že ropovod nie je poškodený a Ukrajina odmieta obnoviť tranzit z politických dôvodov. Budapešť v tejto súvislosti blokuje vyplatenie už dohodnutej pôžičky EÚ aj prijatie 20. balíka sankcií proti Rusku.
Slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár aj Fico tento týždeň avizovali, že Slovensko je pripravené blokovať nový sankčný balík, kým sa neobnovia dodávky ropy cez Družbu. Spomínanú pôžičku Bratislava neblokuje.
Vo voľbách v Maďarsku 12. apríla presvedčivo zvíťazila opozičná strana Tisza. Podľa viacerých analytikov jej líder Péter Magyar, pravdepodobný budúci premiér, môže po nástupe do funkcie podporiť vyplatenie pôžičky výmenou za odblokovanie zmrazených fondov EÚ pre Maďarsko.
