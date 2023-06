EÚ ocenila Rumunsko a Bulharsko za pokrok pri azylových konaniach

Brusel 8. júna (TASR) - Európska komisia (EK) ocenila pokrok, ktorý Bulharsko a Rumunsko dosiahli od spustenia pilotných projektov v oblasti azylových a návratových konaní. Informuje o tom vo štvrtok spravodajca TASR.



Komisia pripomenula, že uvedené projekty boli spustené v marci 2023 na dobu šesť mesiacov. Vychádzajú z osvedčených postupov a skúseností z oblasti azylovej a návratovej politiky či riadenia hraníc a ich úplné spustenie sa predpokladá v septembri 2023.



EK zároveň poskytne ďalšiu finančnú podporu Rumunsku a Bulharsku na implementáciu týchto pilotných projektov. Bulharsko dostane 45 miliónov eur a Rumunsko 10,8 milióna eur na monitorovanie situácie pozdĺž svojich hraníc, ktoré sú vonkajšími hranicami EÚ.



Okrem toho eurokomisia spustí výzvy pre všetky členské štáty na rozvoj systémov elektronického dozoru na vonkajších pozemných hraniciach (140 miliónov eur) a na podporu prijímacích a azylových systémov členských štátov, ktoré sú pod silným migračným tlakom (120 miliónov eur). Osobitná pozornosť sa bude pri tom venovať prijímaniu maloletých migrantov bez sprievodu dospelých a prijímacím kapacitám na hraniciach.



Bulharsko a Rumunsko sú už vyše 11 rokov čakateľmi na vstup do Schengenského priestoru. Zlepšenie riadenia hraníc a kontrola tokov nelegálnej migrácie by zvýšili ich šance na vstup do Schengenu.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)