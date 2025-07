EÚ oceňuje nový ukrajinský protikorupčný zákon

Brusel 31. júla (TASR) - Európska únia označila za „vítaný krok“ prijatie nového ukrajinského zákona zameraného na obnovenie nezávislosti protikorupčných inštitúcií, ktorý vo štvrtok schválil parlament a následne podpísal prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



„Reformy v oblasti právneho štátu a boja proti korupcii na Ukrajine by mali pokračovať. Naďalej sú nevyhnutné pre to, aby Ukrajina pokročila na svojej európskej ceste. EÚ bude takéto úsilie naďalej podporovať,“ uviedli v spoločnom príspevku na platforme X predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady António Costa.



Nový návrh predložil do parlamentu ešte minulý týždeň Zelenskyj, ktorý tak reagoval na protesty občianskej spoločnosti a jej kritiku schválenia kontroverzného zákona. Zákon obmedzil nezávislosť dvoch kľúčových ukrajinských protikorupčných orgánov - Národného protikorupčného úradu (NABU) a Špecializovanej protikorupčnej prokuratúry (SAP). Oba mali prejsť pod dohľad generálneho prokurátora, ktorého vymenúva prezident.



Kontroverzný zákon minulý týždeň schválil parlament a podpísal ho Zelenskyj napriek kritike mimovládnych organizácií a ľudskoprávnych skupín.



Zmeny v organizácii NABU a SAP ostro kritizovala domáca verejnosť aj zahraničie pre obavy zo zasahovania vlády do vyšetrovania a potenciálne tak ovplyvňovať či zastavovať kauzy svojich chránencov. Vo viacerých ukrajinských mestách vrátane Kyjeva preto vypukli najrozsiahlejšie protesty od začiatku ruskej invázie.



Zelenskyj v reakcii na protesty urýchlene schválil znenie nového návrhu a predložil ho do parlamentu. Cieľom je podľa jeho slov posilnenie právneho poriadku a zaručenie nezávislosti protikorupčných úradov, ako aj ich ochrana pred akýmkoľvek ruským vplyvom.



Zamestnanci s prístupom k štátnym tajomstvám budú podľa nového upraveného zákona v budúcnosti musieť pravidelne absolvovať testy na detektore lži. Budú ich tiež vypočúvať, aby sa vylúčila ich akákoľvek potenciálna spolupráca s Ruskom, približuje DPA.



Novú legislatívu ocenil aj hovorca Európskej komisie Guillaume Mercier. Kyjev ňou podľa jeho slov „obnovil kľúčové záruky zabezpečujúce nezávislosť protikorupčných orgánov“.