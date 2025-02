EÚ: Od osôb s medzinárodnou ochranou možno žiadať integračné skúšky

Luxemburg 4. februára (TASR) - Členské krajiny Európskej únie môžu podľa únijného práva za určitých podmienok vyžadovať od osôb s postavením medzinárodnej ochrany zloženie skúšky občianskej integrácie. Neúspešné zloženie takejto skúšky však nemožno systematicky sankcionovať, rozhodol v utorok Súdny dvor EÚ (SDEÚ) v súvislosti s holandskou právnou úpravou, informuje TASR.



Holandské právo stanovuje pre osoby s postavením medzinárodnej ochrany povinnosť zložiť v lehote troch rokov skúšku občianskej integrácie. V prípade neúspechu im možno uložiť pokutu.



Súdny dvor v rozsudku zdôraznil význam získania znalostí, najmä jazykových, pre integráciu týchto osôb. Konštatoval, že členské štáty majú za určitých podmienok právo stanoviť povinnú účasť na programoch občianskej integrácie a vyžadovať úspešné zloženie skúšok. "Treba však zohľadniť veľmi premenlivé osobné okolnosti (vek, úroveň vzdelania, finančná situácia alebo zdravotný stav), v ktorých sa nachádzajú osoby s postavením medzinárodnej ochrany," píše sa v tlačovej správe luxemburského súdu.



Pokutu podľa SDEÚ možno uložiť len vo výnimočných prípadoch, ktoré svedčia o preukázanej a pretrvávajúcej neexistencii vôle integrovať sa.



SDEÚ rozhodoval o prípade eritrejského občana, ktorý prišiel do Holandska vo veku 17 rokov a následne bol uznaný za osobu s postavením medzinárodnej ochrany. Po dovŕšení 18 rokov ho holandské orgány informovali o jeho povinnosti absolvovať integračný kurz. Musel teda do troch rokov zložiť všetky časti súvisiacich skúšok. Muž sa však na niektoré kurzy a skúšky nedostavil a nezložil ani niektoré skúšky, na ktorých sa zúčastnil. Úrady mu uložili pokutu 500 eur a povinnosť úplného vrátenia pôžičky 10.000 eur, ktorú mu poskytli na financovanie nákladov na program integrácie.



Obrátil sa preto na holandské súdy, ktoré sa rozhodli položiť SDEÚ prejudiciálne otázky týkajúce sa zlučiteľnosti holandského systému so smernicou EÚ o medzinárodnej ochrane. Podľa SDEÚ sa pri pojednávanej veci pokuta stanovená holandskou právnou úpravou uplatňuje systematicky. Takéto opatrenie sa podľa neho zdá byť zjavne neprimerané.