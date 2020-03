EÚ spúšťa námornú operáciu IRINI, dozrie na zbrojné embargo voči Líbyi

Brusel 31. marca (TASR) – Európska únia oznámila spustenie novej námornej misie v Stredozemnom mori s oficiálnym názvom EUNAVFOR MED IRINI, ktorej cieľom je presadiť zbrojné embargo OSN zavedené voči Líbyi. Rada EÚ (členské krajiny) dnes prijala rozhodnutie o začatí tejto operácie od stredy 1. apríla 2020.



Hlavnou úlohou IRINI bude dohliadať nad dodržiavaním zbrojného embarga OSN za pomoci leteckých, družicových a námorných prostriedkov. Irini je grécky výraz pre mier (v starogréčtine eiréné).



Misia dovolí vykonávať inšpekcie plavidiel na otvorenom mori pri pobreží Líbye podozrivých z toho, že prepravujú zbrane alebo s nimi súvisiaci materiál do Líbye a z nej. Tieto aktivity budú v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 2292.



Operácia IRINI bude mať aj vedľajšie úlohy, a tie sa týkajú: monitorovania a zhromažďovania informácií o nezákonnom vývoze nafty, surovej ropy a rafinovaných ropných produktov z Líbye; pomoci pri budovaní kapacít a výcviku líbyjskej pobrežnej stráže a námorníctva v oblasti presadzovania práva na mori; narúšania obchodných modelov pašovania ľudí a pašeráckych sietí cez Stredomorie, čomu napomôžu aj letecké hliadky.



Novú námornú operáciu Európskej únie bude viesť taliansky kontradmirál Fabio Agostini; jej veliteľstvo bude v Ríme.



Agostini má potrebné skúsenosti, bol aj veliteľom predošlej námornej operácie EÚ s názvom SOPHIA. Proti obnoveniu mandátu pre operáciu Sophia, zmrazenému na jar 2019, sa vo februári tohto roku postavilo Rakúsko, ktoré upozorňovalo, že námorné pátracie a záchranné hliadky v Stredozemnom mori slúžia ako stimulačný faktor pre nelegálnych migrantov a prevádzačov, ktorí využívajú túžbu týchto ľudí dostať sa do Európy.



Mandát operácie IRINI bol stanovený do 31. marca 2021 a bude pod prísnou kontrolou členských štátov EÚ. Súbežne so spustením operácie IRINI sa operácia EUNAVFOR MED SOPHIA natrvalo zastaví.