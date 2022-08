EÚ od vypuknutia vojny evakuovala vyše 1000 pacientov z Ukrajiny

Brusel 5. júla (TASR) - Do 5. augusta Európska únia úspešne koordinovala vyše 1000 lekárskych evakuácií ukrajinských pacientov prostredníctvom svojho mechanizmu v oblasti civilnej ochrany, aby im poskytla špecializovanú zdravotnú starostlivosť v nemocniciach v celej Európe. Informuje o tom spravodajca TASR.



Európska komisia (EK) upozornila, že od začatia ruskej agresie počet zranených osôb na Ukrajine zo dňa na deň rastie a miestne nemocnice nestíhajú vždy udržať krok s náporom, ktorý je na ne vyvíjaný. Okrem toho Poľsko, Slovensko a tiež Moldavsko, ktoré na svojom území hostia značný počet ukrajinských utečencov, požiadali o pomoc pri lekárskych evakuáciách (MEDEVAC) zo svojho územia vzhľadom na veľký prílev pacientov z Ukrajiny.



EÚ v snahe uvoľniť tlak na ukrajinské nemocnice už od 11. marca koordinuje presuny pacientov do iných európskych krajín, ktoré majú dostupné nemocničné kapacity.



Pacienti z Ukrajiny boli doteraz prevezení do 18 krajín: Belgicko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Litva, Luxembursko, Nemecko, Nórsko, Portugalsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko.



Nedávne presuny z 3. a 4. augusta zahŕňajú prevoz dvoch pacientov do Českej republiky, 15 pacientov do Nemecka, štyroch pacientov do Holandska a dvoch pacientov do Nórska.



Eurokomisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidisová v správe pre médiá uviedla, že EÚ od prvého dňa vojny pracuje na pomoci Ukrajine a jej ľudu. "Mechanizmus civilnej ochrany umožnil pacientom, ktorí naliehavo potrebujú liečbu a starostlivosť, aby ju dostali v nemocniciach v celej EÚ, a zároveň uvoľnil tlak na systémy zdravotnej starostlivosti v krajinách susediacich s Ukrajinou," opísala situáciu.



Kyriakidisová spresnila, že EÚ spolu s ukrajinskými úradmi hľadá spôsoby, ako priviesť pacientov po ukončení liečby späť domov, ak sa tak rozhodnú.



Eurokomisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič v tejto súvislosti dodal, že neoprávnená vojna Ruska na Ukrajine privádza ukrajinské zdravotnícke systémy k bodu kolapsu a dodal, že Únia zintenzívnila svoje operácie, aby pomohla Ukrajine vyrovnať sa s prudko rastúcimi zdravotnými potrebami, keď okrem dodávok liekov a zdravotníckeho vybavenia na Ukrajinu koordinuje aj evakuácie pacientov.



Presuny pacientov z Ukrajiny sú finančne a prevádzkovo podporované mechanizmom EÚ v oblasti civilnej ochrany. Schéma MEDEVAC podporuje presun pacientov, ktorí spĺňajú kritériá oprávnenosti, či už sú chronicky chorí alebo zranení počas vojny. Mechanizmus umožňuje EK informovať ukrajinské orgány o tom, kde do krajín EÚ alebo Európskeho hosposdárskeho priestoru (EHP) boli pacienti premiestnení. Pre bezpečný prenos údajov o pacientoch sa ich zdravotné záznamy zdieľajú pomocou systému včasného varovania a reakcie (EWRS).











(spravodajca TASR Jaromír Novak)