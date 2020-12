EÚ po konflikte v Tigraji odložila vyplatenie pomoci pre Etiópiu

Addis Abeba 16. decembra (TASR) - Európska únia v stredu informovala, že pre konflikt v regióne Tigraj odkladá vyplatenie pomoci na rozvoj Etiópie vo výške takmer 90 miliónov eur.



Ako pre agentúru AFP uviedla hovorkyňa Európskej komisie Ana Pisonerová-Hernándezová, tieto finančné prostriedky budú poskytnuté iba vtedy, ak etiópska vláda splní podmienky EÚ.



Medzi tieto podmienky patrí aj zaručenie prístupu k humanitárnej pomoci všetkým obyvateľom štátu Tigraj, ktorí sa ocitli v núdzi.



Toto rozhodnutie EÚ prišlo v čase, keď Detský fond OSN (UNICEF) upozornil, že v Tigraji je od zdrojov pomoci odrezaných 2,3 milióna detí, pretože v tomto regióne ubúdajú potraviny i ďalšie zásoby.



Ďalšou podmienkou pre poskytnutie finančnej pomoci je požiadavka EÚ, aby civilisti mali možnosť hľadať útočisko pred násilnosťami v susedných krajinách.



Táto požiadavka sa objavila na základe správ, že utečenci z Tigraja uviazli na hraniciach Etiópie, keď sa snažili prejsť do Sudánu, kam už pred bojmi ušli desaťtisíce ľudí z Tigraja, ktorého regionálne vedenie sa vzoprelo federálnej vláde premiéra Abyia Ahmeda.



Pisonerová-Hernándezová ako ďalšie podmienky uviedla požiadavku EÚ, aby sa v Etiópii skoncovalo s "etnicky zameranými opatreniami a nenávistnými prejavmi".



EÚ tiež od etiópskeho vedenia žiada, aby sa do praxe zaviedli mechanizmy na monitorovanie prípadov porušovania ľudských práv. Nalieha rovnako, aby sa obnovili všetky formy spojenia s odbojným regiónom Tigraj a aby tam mohli vstúpiť novinári.



EÚ vo svojom dokumente, ktorý má k dispozícii AFP, uviedla, že odklad vyplatenia finančnej podpory "neznamená, že sa prostriedky pre vládu Etiópie stratia".



Hovorkyňa EÚ ešte zdôraznila, že rozhodnutie o doklade výplat "nemá vplyv na humanitárne programy EÚ v teréne, ani na iné akcie" z rozvojového programu.



AFP uviedla, že zo sumy 88,5 milióna eur určenej pre Etióiu je 60 miliónov eur vyhradených na program na podporu dopravných a logistických spojení so susedmi tejto africkej krajiny a 17,5 milióna eur bolo určených pre jej zdravotníctvo.



Dlhodobé napätie medzi Addis Abebou a Tigrajským ľudovo-oslobodzovacím frontom (TPLF), ktorý bol v Etiópii dominantnou politickou silou takmer tri desaťročia pred tým, ako sa v roku 2018 dostal k moci premiér Abiy, vyvrcholilo v septembri tohto roku. Vtedy sa v štáte Tigraj napriek nesúhlasu federálnej vlády konali regionálne voľby.



Armáda preto 4. novembra spustila operáciu proti jednotkám TPLF, pri ktorej prišli už o život stovky ľudí a vyše 50.000 ich ušlo zo svojich domovov do susedného Sudánu. Premiér Abiy síce 28. novembra oznámil víťazstvo vládnych jednotiek nad protivládnymi vzbúrencami, OSN a ďalšie humanitárne agentúry však tvrdia, že boje v oblasti stále pokračujú.