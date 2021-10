EÚ odmietla tvrdenia Iránu o rokovaniach o jadrovej dohode v Bruseli

Luxemburg 19. októbra (TASR) - Európska únia nebude vo štvrtok v Bruseli rokovať s Iránom o obnovení rozhovorov o jadrovej dohode. Uviedol to šéf diplomacie EÚ Joseph Borrell, ktorého vyjadrenia sú v rozpore s vyhlásením Teheránu. Informovala o tom agentúra AFP.



"Počul som, že je niekto presvedčený, že na budúci štvrtok sa uskutoční schôdzka – nie," povedal Borrell v pondelok po stretnutí ministrov zahraničných vecí eurobloku.



"Iráncom sme však dali jasne najavo, že čas im nehrá do karát a je lepšie sa rýchlo vrátiť k rokovaciemu stolu," dodal.



Borrell sa tak vyjadril po tom, čo iránske ministerstvo zahraničných vecí prostredníctvom svojho hovorcu uviedlo, že hlavný jadrový vyjednávač krajiny Alí Bákerí odcestuje vo štvrtok na rozhovory do Bruselu, pripomína AFP.



Jadrovú dohodu dosiahli Spojené štáty, Čína, Rusko, Nemecko, Francúzsko a Británia v roku 2015 s Iránom o jeho obmedzení jeho jadrového programu výmenou za uvoľnenie sankcií. Bývalý americký prezident Donald Trump však od dohody v roku 2018 odstúpil a opätovne uvalil na Irán sankcie, ktoré Washington predtým v rámci dohody zrušil. Teherán odvtedy tiež upustil od mnohých svojich záväzkov.



Európska únia sa ako koordinátor dohody snaží o obnovenie rokovaní zameraných na opätovné oživenie dohody, vysvetľuje AFP. Rozhovory sa začali ešte v apríli vo Viedni po tom, čo Trumpov nástupca Joe Biden preukázal vôľu vrátiť sa späť k rokovaciemu stolu a zrušiť Trumpom uvalené sankcie.



Rokovania sú však prerušené od júna, keď do funkcie prezidenta v Iráne zvolili ultrakonzervatívneho Ebráhíma Raísího.