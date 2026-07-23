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EÚ odobrila Holandsku pomoc zameranú na zníženie emisií amoniaku
Podľa oznámenia EK zásady schémy štátnej pomoci sa do veľkej miery riadia predchádzajúcimi scenármi uzatvárania fariem na chov dobytka, ktoré eurokomisia schválila v máji 2023 a v auguste 2024.
Autor TASR
Brusel 23. júla (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci schválila holandskú schému pomoci vo výške 715 miliónov eur zameranú na trvalé zníženie emisií amoniaku z chovov hospodárskych zvierat v oblasti Natura 2000, s cieľom prispieť k obnove prírody. Informuje o tom spravodajca TASR.
Komisia pripomenula, že emisie amoniaku, vyprodukované chovmi hospodárskych zvierat, vedú k ukladaniu dusíka na preťažených oblastiach Natura 2000 v Holandsku. Schéma navrhnutá holandskou vládou uľahčuje dobrovoľné definitívne a neodvolateľné ukončenie chovov hospodárskych zvierat, ktoré spôsobujú tieto emisie.
Podľa oznámenia EK zásady schémy štátnej pomoci sa do veľkej miery riadia predchádzajúcimi scenármi uzatvárania fariem na chov dobytka, ktoré eurokomisia schválila v máji 2023 a v auguste 2024.
Najnovšia schéma štátnej pomoci bude otvorená pre mikropodniky, malých a stredných chovateľov hospodárskych zvierat, ktorí chovajú dojnice, morky, kurčatá a ošípané, teľatá na hovädzie mäso, dojnice, králiky, kačice na mäso a iný dobytok.
Komisia ocenila, že vládny návrh uprednostňuje lokality na chov hospodárskych zvierat, ktoré sa čiastočne alebo úplne nachádzajú v preťaženej oblasti Natura 2000 alebo v okruhu 1000 metrov od takejto oblasti.
V rámci schémy štátnej pomoci, ktorá bude trvať päť rokov, bude mať pomoc formu priamych grantov v rozmedzí 100 - 110 % oprávnených nákladov.
Komisia posúdila vládny návrh podľa pravidiel o štátnej pomoci v rámci Zmluvy o fungovaní EÚ, ktoré umožňujú členským štátom podporovať rozvoj určitých hospodárskych činností za určitých podmienok, a podľa usmernení pre štátnu pomoc v sektore poľnohospodárstva a lesníctva a vo vidieckych oblastiach z roku 2022.
Podľa zistení EK schéma štátnej pomoci je nevyhnutná a vhodná na zlepšenie kvality životného prostredia a prírody a podporuje ciele stratégie biodiverzity. Navrhnutá schéma je primeraná, je obmedzená na nevyhnutné minimum a bude mať obmedzený vplyv na hospodársku súťaž a obchod medzi členskými štátmi Únie.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Komisia pripomenula, že emisie amoniaku, vyprodukované chovmi hospodárskych zvierat, vedú k ukladaniu dusíka na preťažených oblastiach Natura 2000 v Holandsku. Schéma navrhnutá holandskou vládou uľahčuje dobrovoľné definitívne a neodvolateľné ukončenie chovov hospodárskych zvierat, ktoré spôsobujú tieto emisie.
Podľa oznámenia EK zásady schémy štátnej pomoci sa do veľkej miery riadia predchádzajúcimi scenármi uzatvárania fariem na chov dobytka, ktoré eurokomisia schválila v máji 2023 a v auguste 2024.
Najnovšia schéma štátnej pomoci bude otvorená pre mikropodniky, malých a stredných chovateľov hospodárskych zvierat, ktorí chovajú dojnice, morky, kurčatá a ošípané, teľatá na hovädzie mäso, dojnice, králiky, kačice na mäso a iný dobytok.
Komisia ocenila, že vládny návrh uprednostňuje lokality na chov hospodárskych zvierat, ktoré sa čiastočne alebo úplne nachádzajú v preťaženej oblasti Natura 2000 alebo v okruhu 1000 metrov od takejto oblasti.
V rámci schémy štátnej pomoci, ktorá bude trvať päť rokov, bude mať pomoc formu priamych grantov v rozmedzí 100 - 110 % oprávnených nákladov.
Komisia posúdila vládny návrh podľa pravidiel o štátnej pomoci v rámci Zmluvy o fungovaní EÚ, ktoré umožňujú členským štátom podporovať rozvoj určitých hospodárskych činností za určitých podmienok, a podľa usmernení pre štátnu pomoc v sektore poľnohospodárstva a lesníctva a vo vidieckych oblastiach z roku 2022.
Podľa zistení EK schéma štátnej pomoci je nevyhnutná a vhodná na zlepšenie kvality životného prostredia a prírody a podporuje ciele stratégie biodiverzity. Navrhnutá schéma je primeraná, je obmedzená na nevyhnutné minimum a bude mať obmedzený vplyv na hospodársku súťaž a obchod medzi členskými štátmi Únie.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)