EÚ odobrila právne zmeny, ktoré uvoľnia 17 miliárd eur pre utečencov

Ukrajinskí utečenci utekajúci pred vojenským konfliktom na Ukrajine čakajú na železničnej stanici na poľsko-ukrajinskom hraničnom priechode Przemysl, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Brusel 4. apríla (TASR) - Rada EÚ v pondelok schválila legislatívne zmeny a doplnenia, ktoré umožňujú členským krajinám presmerovať zdroje z fondov politiky súdržnosti a Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) na pomoc utečencom z Ukrajiny. Spravodajca TASR o tom informuje na základe tlačovej správy Rady EÚ.Podľa tejto tlačovej správy ide o dôležitý krok na zabezpečenie toho, aby členské krajiny EÚ mali dostatok zdrojov na pokrytie rastúcich potrieb v oblasti bývania, vzdelávania a zdravotnej starostlivosti pre utečencov z Ukrajiny.Rada EÚ prijala nariadenie o Kohéznych opatreniach pre utečencov v Európe (CARE), ktorým sa mení a dopĺňa právny rámec na roky 2014 až 2020 pre európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) a Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD).Zmeny zahŕňajú aj mimoriadnu flexibilitu pri presune zdrojov medzi programami financovanými z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a Európskeho sociálneho fondu (ESF) na riešenie prílevu utečencov. Znamená to, že zdroje EFRR vyčlenené na infraštruktúrne projekty môžu byť prerozdelené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a vzdelávania osobám, ktoré utiekli z Ukrajiny.Členské štáty môžu použiť celkovo až 9,5 miliardy eur v rámci balíka REACT-EU na rok 2022, ako aj nepridelené zdroje politiky súdržnosti v rámci rozpočtového obdobia 2014–20.Program CARE tiež o jeden účtovný rok predlžuje 100-percentné financovanie kohéznych programov z rozpočtu EÚ. Dátum začiatku nových opatrení oprávnených na financovanie v rámci CARE bol stanovený na 24. február 2022, keď Rusko začalo inváziu na Ukrajinu.Predĺženie financovania, uvoľnenie neprogramovaného financovania súdržnosti na roky 2014–20 a balík React-EU na rok 2022 by podľa očakávaní mali uvoľniť takmer 17 miliárd eur.Rada EÚ prijala aj zmenu a doplnenie fondov pre vnútorné záležitosti na roky 2014-20 a Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) na roky 2021–27. Toto tiež poskytne dodatočné zdroje na prijímanie utečencov z Ukrajiny. O jeden rok sa predĺži obdobie implementácie fondov pre vnútorné veci na roky 2014–20 a odblokuje sa aj prístup k nevyčerpaným sumám v azylovom a migračnom fonde, ktoré boli predtým vyčlenené na iné účely.Členským krajinám to umožní urýchlene použiť zostávajúce prostriedky na pomoc pri riešení masového prílevu utečencov. Z nevyužitých prostriedkov sa uvoľní dodatočná podpora v odhadovanej výške do 420 miliónov eur.Nariadenie CARE a nariadenie, ktorým sa menia a dopĺňajú fondy pre vnútorné veci na roky 2014–20 a Fond pre azyl, migráciu a integráciu na roky 2021–27 nadobudnú účinnosť dňom po ich zverejnení v Úradnom vestníku EÚ, čo sa očakáva v najbližších dňoch.