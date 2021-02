EÚ odporúča sprísniť obmedzenia pre cestujúcich z tretích krajín

Brusel 1. februára (TASR) - Vlády 27 členských krajín EÚ sa v pondelok dohodli na sprísnení hraničných obmedzení pre cestujúcich z tretích krajín vstupujúcich na územie Únie. Vyžadovať budú od nich dôkaz o negatívnom teste na ochorenie COVID-19, pričom toto osvedčenie nemôže byť staršie ako 72 hodín pred odchodom do niektorej z členských krajín.



Veľvyslanci členských štátov EÚ (COREPER) sa zhodli na tom, že sprísnené opatrenia platia nielen pre nepodstatné cesty, ale aj pre cestujúcich, ktorí prichádzajú do Únie oprávnene, čiže ich návštevy sú podložené naliehavými rodinnými alebo služobnými dôvodmi.



Cestovanie, ktoré nie je nevyhnutné, bolo už do veľkej miery zakázané aj doteraz, hoci existovali výnimky pre občanov EÚ alebo ich rodinných príslušníkov, ktorí sa vracali z tretích krajín.



Podľa odporúčania, ktoré bolo prijaté v pondelok, ak pre cestujúcich z nečlenských krajín nie je možné uskutočniť testy na COVID-19 pred odletom, cestujúci by v takomto prípade mali dostať možnosť vykonať test po príchode do prvej členskej krajiny.



Odporúčanie, ktoré ešte musí byť prijaté písomne na vyššej úrovni, je nezáväzné, čo znamená, že je na členských štátoch EÚ, ako sa budú riadiť novými predpismi a aké regulačné opatrenia prijmú.



Viacero krajín EÚ vrátane Holandska a Francúzska však už teraz vyžaduje testy na COVID-19 ešte pred odletom z tretích krajín.



V regiónoch Únie, v ktorých boli zistené nové a infekčnejšie varianty koronavírusu, by podľa prijatých odporúčaní členské štáty mali zavádzať povinné karanténne opatrenia a platiť by malo ďalšie testovanie osôb prichádzajúcich z týchto regiónov.





Spravodajca TASR Jaromír Novak