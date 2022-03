EÚ odporučila odobrať „zlaté pasy“ sankcionovaným Rusom a Bielorusom

Brusel 28. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok prijala odporúčanie, v ktorom naliehavo vyzýva členské štáty EÚ, aby okamžite zrušili všetky existujúce systémy udeľovania občianstva investorom – takzvané zlaté pasy – a zabezpečili zavedenie prísnych kontrol na preverenie rizík, ktoré predstavujú systémy udeľovania povolení na pobyt investorom. Informuje o tom spravodajca TASR.



Odporúčanie EK je súčasťou širšej politiky na prijatie rozhodných opatrení voči týmto programom.



Komisia pripomenula, že niektorí ruskí alebo bieloruskí štátni príslušníci, na ktorých sa vzťahujú sankcie alebo ktorí podporujú vojnu na Ukrajine, mohli na základe týchto programov získať občianstvo EÚ alebo privilegovaný prístup do Únie, k čomu patrí aj možnosť voľne sa pohybovať v schengenskom priestore.



Podľa výzvy EK by členské štáty mali posúdiť, či zrušia občianstvo udelené na základe "zlatého pasu" ruským alebo bieloruským štátnym príslušníkom, ktorí sa v súvislosti s vojnou na Ukrajine ocitli na sankčnom zozname EÚ. Povolenia na pobyt, udelené sankcionovaným ruským alebo bieloruským občanom v rámci programu pre investorov, by im mali okamžite odobrať.



Eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders v tejto súvislosti uviedol, že európske hodnoty nie sú na predaj. Spresnil, že "predaj občianstva" prostredníctvom zlatých pasov je podľa práva Únie nezákonný a predstavuje vážne riziko pre jej bezpečnosť. "Otvára to dvere korupcii, praniu špinavých peňazí a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. Všetky členské štáty, ktoré majú systémy udeľovania občianstva investorom, by ich mali okamžite ukončiť. Zároveň by mali posúdiť, či by nemali odňať zlaté pasy, ktoré už udelili osobám na sankčnom zozname a ďalším jednotlivcom, ktorí výrazne podporujú Putinovu vojnu," odkázal Reynders.



Každá osoba, ktorá má štátnu príslušnosť členského štátu EÚ, je zároveň občanom EÚ. Občianstvo EÚ automaticky poskytuje právo na voľný pohyb, prístup na vnútorný trh EÚ a právo voliť a byť volený v európskych a miestnych voľbách. Na pozadí ruskej agresie voči Ukrajine vychádzajú najavo riziká späté s takýmto systémami.



Komisia vo svojom odporúčaní žiada členské štáty, aby: zaviedli a vykonávali prísne kontroly pred vydaním akéhokoľvek povolenia na pobyt na základe investícií; prijali také opatrenia, ktoré zabránia tomu, aby systémy udeľovania povolení na pobyt investorom vyvolávali bezpečnostné riziko, riziko prania špinavých peňazí, daňových únikov a korupcie. Zahŕňa to kontroly podmienok pobytu a bezpečnosti pred vydaním povolenia na pobyt a overenie, či je pobyt nepretržitý.



Členské krajiny by na základe individuálneho posúdenia mali okamžite odňať povolenia na pobyt udelené v rámci investorského programu ruským alebo bieloruským štátnym príslušníkom, na ktorých sa vzťahujú sankcie EÚ v spojitosti s vojnou na Ukrajine. Rovnako by mali pozastaviť vydávanie povolení na pobyt v rámci týchto programov všetkým ruským a bieloruským štátnym príslušníkom.



