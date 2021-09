EÚ odsúdila zastrašovanie spred ruských parlamentných volieb

Brusel 20. septembra (TASR) - Európska únia v pondelok odsúdila "atmosféru zastrašovania" pred ruskými parlamentnými voľbami, ktoré sa skončili v nedeľu, a upozornila na nedostatok nezávislých volebných pozorovateľov. Na tlačovom brífingu s novinármi to uviedol hovorca šéfa diplomacie EÚ Josepa Borrella, Peter Stano.



"To, čo sme pred týmito voľbami videli, bola atmosféra zastrašovania všetkých kritických nezávislých hlasov," uviedol Stano.



Podľa tlačovej agentúry AFP ruské pozičné strany hlásia hromadné podvody počas trojdňových volieb. Stano na brífingu s novinármi potvrdil, že Brusel pozorne vníma správy od lokálnych pozorovateľov.



"Neexistoval žiaden medzinárodný nezávislý monitoring, takže je veľmi ťažké skutočne zistiť, ako voľby prebiehali. Máme však množstvo správ od nezávislých miestnych pozorovateľov, ktorí počas týchto volieb hlásili veľa nezrovnalostí," opísal situáciu Stano.



Podľa AFP by sa šéf zahraničnej politiky EÚ Josep Borrell mal v priebehu tohto týždňa stretnúť s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom, a to popri Valnom zhromaždení OSN v New Yorku.



Trojdňové hlasovanie, ktoré sa skončilo v nedeľu, prinieslo strane Jednotné Rusko podporujúcej prezidenta Vladimira Putina jednoznačné víťazstvo aj napriek tomu, že prieskumy verejnej mienky naznačujú, že strana má historicky najnižšiu priazeň voličov.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)