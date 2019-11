EÚ odsúdila izraelské plány na výstavbu nových domov v Predjordánsku

Brusel 4. novembra (TASR) - Európska únia v pondelok odsúdila súhlasný postoj izraelskej vlády k návrhom vybudovať vyše 2000 nových domov v osadách na západnom brehu Jordánu. Informovala o tom agentúra AP.



EÚ v oficiálnom vyhlásení zopakovala svoje dlhodobé stanovisko, podľa ktorého je akákoľvek osídľovacia činnosť na okupovaných palestínskych územiach nezákonná. "Narúša to životaschopnosť riešenia podľa zásady dva štáty – dva národy a vyhliadky na trvalý mier," uvádza sa vo vyhlásení.



AP pripomenula, že izraelské úrady schválili v októbri rôzne fázy plánovanej výstavby 2342 nových bytových jednotiek na okupovanom Západnom brehu. Projekty osídľovania posudzujú izraelské úrady vo viacerých etapách, od počiatočných návrhov až po skutočnú výstavbu. Zvyčajne trvá niekoľko rokov, kým sa začnú samotné stavebné práce.



Podľa údajov organizácie Peace Now Izrael tento rok odobril plány rôznych etáp výstavby viac ako 8300 nových bytových jednotiek, čo predstavuje nárast o 50 percent voči roku 2018.



Palestínčania považujú okupovaný západný breh Jordánu a východný Jeruzalem - územia, ktoré Izrael zabral v roku 1967 -, za súčasť svojho budúceho nezávislého štátu.



Medzinárodné spoločenstvo považuje výstavbu izraelských osád v uvedených oblastiach za nezákonnú a vníma ju ako prekážku dosiahnutia mieru medzi Izraelom a Palestínskou samosprávou.



Izrael tvrdí, že konečný štatút osád na okupovaných územiach by sa mal vyriešiť v rámci mierových rokovaní.



Spravodajca TASR Jaromír Novak