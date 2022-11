EÚ odsúdila KĽDR za odpálenia rakiet

Brusel 5. novembra (TASR) - Európska únia v sobotu odsúdila "nelegálne" odpálenia rakiet zo strany Severnej Kórey a vyzvala medzinárodné spoločenstvo na "rozhodnú a jednotnú reakciu" vrátane zavedenia sankcií voči Pchjongjangu. Vo vyhlásení to uviedol šéf diplomacie EÚ Josep Borrell. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



EÚ považuje "bezprecedentný" počet odpálených severokórejských rakiet v roku 2022 – vrátane medzikontinentálnej balistickej strely a balistických rakiet krátkeho doletu – za "nebezpečnú eskaláciu" zo strany Pchjongjangu.



"EÚ vyzýva všetky členské štáty OSN, najmä členov Bezpečnostnej rady OSN, aby zabezpečili úplnú implementáciu sankcií s cieľom zabrániť KĽDR (Kórejskej ľudovodemokratickej republike) obstarávať materiály, znalosti a financie, ktoré podporujú jej nelegálny zbrojný program," píše sa vo vyhlásení.



Odpaľovanie rakiet zo strany Severnej Kórey predstavuje podľa Únie "vážne hrozby pre všetky národy a podkopáva medzinárodný i regionálny mier a bezpečnosť".



EÚ zdôraznila, že KĽDR tieto kroky nikdy nezaručia štatút štátu s jadrovými zbraňami podľa Zmluvy o nešírení jadrových zbraní, alebo akékoľvek iné osobitné postavenie v tejto súvislosti.



Únia zároveň zopakovala svoju požiadavku, aby Pchjongjang zastavil agresívne a destabilizujúce kroky, rešpektoval medzinárodné právo a obnovil dialóg so všetkými relevantnými stranami. EÚ zároveň zdôraznila svoju "plnú solidaritu" s Japonskom a Južnou Kóreou.



Severná Kórea tento týždeň odpálila do mora desiatky rakiet vrátane medzikontinentálnej balistickej strely, ktorá vyvolala poplach v severnom Japonsku. Nad svoje územie tiež vyslala desiatky vojenských lietadiel. KĽDR takéto kroky označila za primeranú reakciu na spoločné americko-juhokórejské cvičenia vzdušných síl, ktoré nazvala ukážkou "vojenskej konfrontačnej hystérie" Spojených štátov.