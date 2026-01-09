< sekcia Zahraničie
EÚ odsúdila násilie voči demonštrantom v Iráne
Vyzvala tamojšiu vládu, aby obnovila pripojenie na internet.
Autor TASR
Brusel 9. januára (TASR) - Európska únia v piatok odsúdila násilnosti počas protestov v Iráne, kde za uplynulé dva týždne zomrelo najmenej 45 demonštrantov a vládu v Teheráne vyzvala, aby obnovila pripojenie na internet. Upozornila na to agentúra AFP, informuje TASR.
„Iránsky ľud vyjadruje svoju legitímnu túžbu po lepšom živote. Akákoľvek forma násilia voči pokojne demonštrujúcim občanom je neprijateľná,“ povedal hovorca EÚ pre zahraničné veci Anouar El Anouni. „Vyzývame iránske orgány, aby dodržiavali právo na slobodu prejavu a pokojné zhromažďovanie a obnovili prístup k internetu pre všetkých,“ doplnil.
Súčasnú vlnu demonštrácií podnietil prudký pokles hodnoty iránskej meny. Protesty začali maloobchodníci v hlavnom meste Teherán 28. decembra, neskôr sa rozšírili do ďalších oblastí krajiny. Vláda preto odstavila internet a medzinárodné telefónne hovory, čo sťažuje kontakt medzi ľuďmi.
Najvyšší iránsky duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí v piatok obvinil protestujúcich, že konajú v mene amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podľa neho útočia na verejný majetok a Teherán nebude tolerovať ľudí pôsobiacich ako „žoldnieri pre cudzincov“.
Zdroj agentúry Reuters z prostredia francúzskej diplomacie v piatok vyhlásil, že iránske orgány musia byť maximálne zdržanlivé voči demonštrantom, ktorí majú legitímne právo protestovať.
„Vyjadrujeme poľutovanie nad smrťou viacerých demonštrantov a vyzývame iránske orgány, aby plne vyšetrili okolnosti ich úmrtí,“ povedal nemenovaný predstaviteľ.
