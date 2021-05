EÚ odsúdila nútené pristátie lietadla v Minsku a hrozí sankciami

Brusel 24. mája (TASR) - Európska únia v pondelok ostro odsúdila bieloruské úrady za to, že v nedeľu pre údajnú bezpečnostnú hrozbu prinútili na letisku v Minsku núdzovo pristáť civilné lietadlo, aby následne zadržali novinára a aktivistu Ramana Prataseviča, ktorý na jeho palube cestoval z Atén do Vilniusu. Informovala o tom agentúra DPA.



EÚ pohrozila, že voči osobám zodpovedným za tento incident zareaguje sankciami. Šéf európskej diplomacie Josep Borrell v mene všetkých 27 členských štátov vyzval na okamžité Pratasevičovo prepustenie.



Jeho zadržanie nazval ďalším zjavným pokusom bieloruských úradov umlčať všetky opozičné hlasy. Minsk takýmto spôsobom podľa Borrella ohrozil bezpečnosť pasažierov a posádky. Nevyhnutné je medzinárodné vyšetrenie tohto prípadu, dodal.



Táto situácia bude i jednou z tém summitu v Bruseli, ktorý sa začne v pondelok večer. Európska únia preverí následky konania Bieloruska vrátane opatrení voči zodpovedným, avizoval Borrell.



Pokyn na pristátie lietadla spoločnosti Ryanair pre údajnú nastraženú bombu na jeho palube vydal podľa agentúry BelTA osobne bieloruský prezident Alexandr Lukašenko. Počas prehliadky lietadla sa na palube však nenašiel nijaký podozrivý predmet.



Ramana Prataseviča (26) spolu so Sciapanom Pucilom (22), druhým zakladateľom komunikačného kanálu Nexta Live fungujúcim na sociálnej sieti Telegram, zaradilo vlani v novembri Bielorusko na zoznam osôb podozrivých z teroristickej činnosti.



Úrady tak urobili na základe predošlých obvinení, že obaja mladí muži sa podieľali na organizovaní hromadných nepokojov, čo je trestný čin, za ktorý v Bielorusku hrozí až 15 rokov väzenia. Kanál Nexta však vtedy upozornil, že terorizmus sa v Bielorusku trestá doživotným väzením alebo smrťou.