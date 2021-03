EÚ odsúdila Peking za schválenie hongkongského volebného systému

Brusel 12. marca (TASR) - Európska únia (EÚ) vo štvrtok odsúdila rozhodnutie čínskeho parlamentu schváliť zmeny volebného systému v Hongkongu vrátane plánov na udelenie práv veta Pekingu voči volebným kandidátom. Zároveň varovala pred podniknutím "ďalších krokov" voči Číne a informovala, že situáciu v Hongkongu bude ešte pozornejšie sledovať. Píše sa tak vo vyhlásení šéfa diplomacie EÚ Josepa Borrella, o ktorom informovala agentúra AFP.



Čínsky parlament vo štvrtok prijal rozhodnutie, ktoré "výrazne ovplyvní demokratickú zodpovednosť a politický pluralizmus v Hongkongu," vyjadril sa Borrell. Čínski predstavitelia však podľa vlastných slov týmto krokom dosiahli to, že prevažne propekinský osobitný volebný výbor, ktorý rozhoduje o lídrovi exekutívy Hongkongu, bude vymenúvať aj veľkú časť regionálneho parlamentu. Má to zaistiť, že mesto budú viesť "vlastenci".



"EÚ apeluje na čínske a hongkonské úrady, aby obnovili dôveru v demokratický proces v Hongkongu a ukončili prenasledovanie tých, čo presadzujú demokratické hodnoty," píše sa vo vyhlásení EÚ.



Čínsky reformný návrh kritizovala EÚ spolu so Spojenými štátmi už uplynulý týždeň. Borrell sa vtedy vyjadril, že reforma hongkonského volebného systému by mohla narušiť základné slobody, politický pluralizmus a demokratické princípy.



Ministri zahraničných vecí EÚ, znepokojení pokračujúcimi represiami v Hongkongu, 22. februára v Bruseli rokovali o možnosti prijať ďalšie opatrenia proti Číne. Únia už obmedzila vývoz tovarov umožňujúci sledovanie populácie a represívne zásahy voči demonštrantom a prijala opatrenia na podporu občianskej spoločnosti v sedemmiliónovom osobitnom administratívnom regióne.



Šéfka hongkonskej exekutívy Carrie Lamová v pondelok vyhlásila, že vedenie mesta "plne víta" reformu volebného systému, ktorý navrhol Peking a ktorý zvýši kontrolu čínskej ústrednej vlády nad miestnou politikou.



Peking sa v poloautonómnom Hongkongu snaží potlačiť disent po rozsiahlych protestoch z roku 2019. Zákon o národnej bezpečnosti, ktorý Čína v meste zaviedla vlani v júni, kriminalizuje aktivity považované za protištátnu činnosť, separatizmus, terorizmus či spriahnutie sa so zahraničnými silami. Obvineným hrozia tresty do výšky doživotia.