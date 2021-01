EÚ odsúdila rozsiahle zatýkanie na protestoch v Rusku

Policajti zatýkajú muža počas protestu proti väzneniu ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného v Moskve 23. januára 2021. Foto: TASR/AP

Brusel 23. januára (TASR) - Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell vyjadril znepokojenie nadpočas sobotňajších protestov v Rusku, ktoré zorganizovali stúpenci opozičného lídra Alexeja Navaľného. Informovala o tom agentúra AFP.Demonštrácie za prepustenie Navaľného z väzby sa v sobotu konali v desiatkach ruských miest a zúčastnili sa na nich desaťtisíce ľudí. Podľa správ aktivistov z organizácie OVD-Info už bolo zadržaných vyše 2400 účastníkov protestov, pričom zatýkanie aj policajné zásahy voči demonštrantom pokračujú aj vo večerných hodinách.napísal Borrell na Twitteri.O tom, aké kroky EÚ v reakcii na udalosti v Rusku podnikne, bude Borrell v pondelok diskutovať s ministrami zahraničných vecí členských krajín.Aktivisti zaznamenali zatýkanie demonštrantov v približne stovke ruských miest, vo väčšine z nich však išlo len o menšie počty. Najviac ich bolo zadržaných v Moskve (vyše 937), kde došlo k zrážkam medzi políciou a protestujúcimi, ďalej v druhom najväčšom meste Petrohrad (vyše 340) a v Novosibirsku (95).Navaľného tím napriek tvrdému postupu polície v sobotu večer oznámil, že na budúci víkend plánuje zorganizovať ďalšiu vlnu masových protestov.Navaľnyj sa do Ruska vrátil 17. januára, keď v Nemecku ukončil liečbu po pokuse o otrávenie nervovoparalytickou látkou novičok. Ihneď po prílete do Moskvy ho úrady zadržali a nasledujúci deň ho súd vzal do väzby na 30 dní.