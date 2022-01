EÚ odsúdila rozšírenie ruského sankčného zoznamu a sľúbila opatrenia

Brusel 28. januára (TASR) - Brusel odsúdil v piatok rozhodnutie Ruska zakázať vstup na svoje územie viacerým predstaviteľom Európskej únie a avizoval, že príjme odvetné opatrenia. Informovala o tom agentúra AFP.



"Tomuto rozhodnutiu chýba akékoľvek právne opodstatnenie či transparentnosť a stretne sa s primeranou reakciou," uviedol hovorca EÚ vo vyhlásení.



"Ruská strana, vedená princípom reciprocity a rovnosti, sa rozhodla rozšíriť zoznam predstaviteľov členských štátov EÚ a inštitúcií, ktorí majú zakázaný vstup do Ruska," uviedlo predtým v piatok ruské ministerstvo zahraničných vecí.



Opatrenia sa podľa ruského rezortu týkajú "predovšetkým šéfov niekoľkých európskych súkromných vojenských spoločností pôsobiacich vo viacerých častiach sveta - čo predstaviteľom v Bruseli z nejakého dôvodu nevadí."



Po tom, ako Rusko sústredilo v blízkosti ukrajinských hraníc desaťtisíce vojakov, začali narastať obavy medzinárodného spoločenstva, že Moskva chystá inváziu na Ukrajinu. Spojené štáty a ich spojenci Rusku pohrozili, že ak zaútočí na Ukrajinu, zavedú proti nemu tvrdé sankcie.



Rusko opakovane popiera, že by plánovalo napadnúť svojho východného suseda. Žiada však od USA a NATO bezpečnostné garancie, v rámci ktorých požaduje aj to, aby sa Ukrajina nestala súčasťou Aliancie.