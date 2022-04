EÚ odsúdila rozsudok nad mjanmarskou opozičnou vodkyňou Su Ťij

Brusel 28. apríla (TASR) - Európska únia (EÚ) kritizovala v stredu rozsudok mjanmarského súdu, ktorý zosadenú vodkyňu opozície Aun Schan Su Ťij v "politicky motivovanom" procese poslal do väzenia na päť rokov za korupciu. Informovala o tom agentúra AFP.



"Predstavuje to ďalší krok smerom k odstráneniu vlády zákona a ďalšie do očí bijúce porušenie ľudských práv v Mjanmarsku, ako aj veľkú prekážku pre demokraciu v Mjanmarsku od vojenského prevratu 1. februára 2021," uviedla EÚ vo vyhlásení prostredníctvom svojho hovorcu.



Generáli mjanmarskej armády 1. februára 2021 zosadili civilnú vládu Aun Schan Su Ťij, čo uvrhlo Mjanmarsko do nepokojov. V stredu (27. apríla 2022) si vypočula verdikt za údajnú korupciu v rámci množstva kriminálnych prípadov, ktoré mohli viesť k jej uväzneniu na desiatky rokov.



EÚ uviedla, že konanie je "jasným pokusom odstrániť demokraticky zvolených lídrov vrátane Aun Schan Su Ťij" z procesu dialógu, ktorý požaduje Združenie národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN).



"Opakujeme našu naliehavú výzvu na okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých politických väzňov a všetkých, ktorí boli po prevrate svojvoľne zadržaní," uvádza sa ďalej v stanovisku EÚ.



Rozsudok nad opozičnou vodkyňou odsúdilo aj nemecké ministerstvo zahraničných vecí a označilo ho za "politicky motivovaný", píše AFP.



"Vojenská junta musí skončiť so svojimi represiami proti mjanmarskému ľudu, prepustiť všetkých politických väzňov a ukončiť násilie," uviedol nemecký rezort diplomacie na sociálnej sieti Twitter.



Únia už uvalila sankcie na mjanmarskú juntu a jej kľúčové ekonomické zdroje v súvislosti s prevratom a následným represáliám.