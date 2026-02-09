< sekcia Zahraničie
EÚ odsúdila rozsudok voči Laiovi, vyzvala na jeho okamžité prepustenie
Hongkong je osobitou administratívnou oblasťou Číny, ktorá nad touto bývalou britskou kolóniou prevzala kontrolu v roku 1997.
Brusel 9. februára (TASR) - Európska únia v pondelok odsúdila rozsudok hongkonského súdu, ktorý poslal aktivistu a mediálneho magnáta Jimmyho Laia na 20 rokov do väzenia. Brusel podľa vyhlásenia hovorcu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) vyzýva na jeho okamžité a bezpodmienečné prepustenie, a to aj s ohľadom na jeho pokročilý vek a zdravotný stav. Informuje o tom TASR.
Zakladateľa denníka Daily Apple, ktorý má britské občianstvo, v decembri minulého roka uznali za vinného zo sprisahania s cieľom spolupracovať so zahraničnými silami a publikovania poburujúcich materiálov. Pre 78-ročného Laia, ktorý obvinenia opakovane odmieta, 20-ročný trest odňatia slobody znamená rozsudok smrti, poznamenala ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch. Okrem neho boli odsúdení aj šiesti bývalí pracovníci Daily Apple.
Sudcovia hongkonského vrchného súdu dali Laiovi najprísnejší trest, aký bol doteraz udelený na základe zákona o národnej bezpečnosti. Tvrdili, že jeho výšku odvodili aj od toho, že Lai bol podľa nich strojcom zmieneného sprisahania.
Prípad opakovane vyvolal medzinárodnú kritiku, predovšetkým zo strany Británie a Spojených štátov. Súčasný americký prezident Donald Trump už v predvolebnej kampani vyhlasoval, že chce oslobodiť Laia z väzenia. Šéfka britskej diplomacie Yvette Cooperová v pondelok poukázala na jeho zdravotný stav a vyzvala na jeho prepustenie.
Európska únia uviedla, že odsudzuje prísny trest pre Laia a vyzýva hongkonské úrady, aby obnovili dôveru v slobodu tlače a prestali stíhať novinárov. Podobne napríklad Austrália, Japonsko a Taiwan vyjadrili obavy z dôsledkov rozsudku.
Kritici považujú stíhanie Laia za politicky motivované, čo hongkonská vláda odmieta. Agentúra Reuters označila Laia za najhlasnejšie kritika komunistickej Číny. Čínske ministerstvo zahraničných vecí verdikt súdu, naopak, privítalo s tým, že Lai vážne narušil zásadu „jedna krajina, dva systémy“, ktorú Peking uplatňuje vo vzťahu k Hongkongu, a ohrozil národnú bezpečnosť.
Prokuratúra počas procesu citovala 161 článkov, ktoré publikoval Apple Daily. Tieto články, vrátane komentárov s Laiovým menom a online diskusných relácií, ktoré moderoval, boli podľa nej poburujúce, pretože „vyvolávali nespokojnosť“ s vládou.
Lai je vo väzení od roku 2020. Jeho denník bol v tom istom roku nútený ukončiť po 26 rokoch svoju činnosť. Úrady vtedy ako dôvod citovali údajné porušenia sporného zákona o národnej bezpečnosti, ktorý Čína v Hongkongu zaviedla v roku 2020 v reakcii na rozsiahle protivládne demonštrácie. Zákon sa zameriava na prodemokratickú opozíciu a aktivity, ktoré čínska vláda považuje za podvratné, separatistické, teroristické alebo konšpiračné.
Hongkong je osobitou administratívnou oblasťou Číny, ktorá nad touto bývalou britskou kolóniou prevzala kontrolu v roku 1997. Na základe princípu jedna krajina dva systémy si mal Hongkong zachovať vysokú mieru autonómie vrátane zachovania trhového hospodárstva a základných slobôd, akou je sloboda zhromažďovania sa.
