EÚ odsudzuje ruské „vojnové zločiny“ na Ukrajine

Na archívnej snímke z 9. marca 2022 žena pred budovou pôrodnice po ostreľovaní v Mariupole počas štrnásteho dňa ruskej invázie na Ukrajine. Foto: TASR/AP

Brusel 17. marca (TASR) - Európska únia odsudzujepáchané Ruskom na Ukrajine, oznámil vo štvrtok šéf diplomacie EÚ Josep Borrell. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.napísal Borrell vo vyhlásení.Ukrajina obvinila Rusko zo zbombardovania divadla v meste Mariupol na juhovýchode krajiny, kde sa ukrývali stovky obyvateľov, a to aj napriek tomu, že na zemi z oboch strán budovy bol nápisv ruštine.Radnica Mariupola na sociálnej sieti Telegram oznámila, že, a dodala, že. Radnica tiež uviedla, že "zisťuje a objasňuje informácie o obetiach" ostreľovania divadla.zdôraznil Borrell.Rusko nemá na základe medzinárodného práva oprávnenie použiť jednostrannú silu proti tretej krajine,napísal šéf diplomacie EÚ.zaviazal sa Borrell.Ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov už predtým vo štvrtok vyzval zákonodarcov EÚ, aby uznali ruského prezidenta Vladimira Putina za, a vyzval Úniu aj na to, aby zvýšila dodávky zbraní na boj proti silám Moskvy.Požiadavka Reznikova nasledovala po tom, čo americký prezident Joe Biden v stredu vyvolal hnev Kremľa, lebo ruského lídra nazvalza to, že jeho ozbrojené sily bombardujú ukrajinské mestá.Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu už otvoril vyšetrovanie možných vojnových zločinov na Ukrajine.Borrell vo štvrtok vyzval Rusko aj na to, aby zaistilo "nerušený humanitárny prístup na Ukrajinu".