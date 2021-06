EÚ oficiálne uvalila sankcie na sektory bieloruskej ekonomiky

Brusel 24. júna (TASR) - Európska únia vo štvrtok oficiálne uvalila rozsiahle sankcie na Bielorusko, ktoré postihujú celé sektory tamojšej ekonomiky. Ide o reakciu na incident s odklonom lietadla a zatknutím bieloruského novinára Ramana Prataseviča, píšu agentúry AFP a Reuters.



Ministri zahraničných vecí EÚ tieto rozsiahle sankcie voči Bielorusku schválili už v pondelok na stretnutí v Luxemburgu. Okrem toho rozšírili v súvislosti s Bieloruskom aj zoznam sankcionovaných osôb, do ktorého pribudlo osem organizácií a 86 osôb, vrátane Lukašenkovho syna Dzmitryja a manželky jeho druhého syna Viktara Liliji, ako aj bieloruských ministrov obrany a dopravy.



Odobrenie sankcií lídrami EÚ na ich práve prebiehajúcom dvojdňovom summite je formálnym krokom. Sankcie budú teraz zverejnené v plnom rozsahu v oficiálnom vestníku eurobloku, píše Reuters.



Lietadlo spoločnosti Ryanair muselo 23. mája počas letu z Grécka do Litvy núdzovo pristáť na minskom letisku. Oficiálne sa tak stalo pre nahlásenie bomby na palube, ktoré sa však ukázalo byť falošné. V lietadle sa nachádzal aj bieloruský opozičný novinár a aktivista Raman Pratasevič so svojou priateľkou Sofiou Sapegovou, ktorých po pristátí v Minsku zadržali. Viacerí predstavitelia EÚ označili postup bieloruských úradov za akt štátneho pirátstva.