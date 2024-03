EÚ online platformám: Eliminujte dezinformácie o voľbách

Brusel 23. marca (TASR) - Európska komisia ako najvyšší orgán EÚ sa chystá prijať nové prísnejšie smernice pre veľké sociálne siete. Majú ich donútiť k vyššej snahe nezverejňovať dezinformácie. Dôvodom EK na zvýšenú opatrnosť sú hlavne blížiace sa júnové eurovoľby. V piatok o tom informuje TASR na základe agentúrneho servisu AFP.



Nové smernice sa prijmú pravdepodobne v utorok a vyjdú v rámci rozsiahleho zákona o digitálnych službách (DSA), ktorý vstúpil do platnosti vlani. Ak veľké technologické firmy nedodržia nové pravidlá, majú čeliť vysokým finančným postihom.



Jednou z povinností pre platformy ako Facebook či Instagram bude, aby explicitne označili obsah, ktorý vytvorila generatívna umelá inteligencia (AI), povedal agentúre AFP nemenovaný funkcionár EÚ. A ak tam označenie nedajú priamo sociálne siete, musia poskytnúť možnosť používateľom, aby obsah označili oni.



EÚ sa obáva najmä o voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať v júni tohto roku. Za potenciálnu hrozbu považuje napríklad ruské dezinformačné kampane. Smernica preto má od platforiem požadovať účinnejšiu snahu o dosiahnutie dôveryhodnosti obsahu, súvisiaceho s voľbami.



EÚ si minulý týždeň v súlade s DSA vyžiadala viac informácií od platforiem TikTok, Facebook, Instagram, X, Google, YouTube, Snapchat a Bing o tom, aké opatrenia aplikujú proti hrozbe AI, vrátane dezinformácií typu "deep-fake".



Najväčšie platformy ako Meta a TikTok už vyhlásili, že budú čeliť potenciálnemu nebezpečenstvu súvisiacemu s voľbami vytvorením špeciálnych tímov na eliminovanie dezinformácií.



V minulosti si na svojich sociálnych sieťach veľké technologické firmy regulovali dezinformácie podľa svojich vlastných pravidiel. Teraz však musia dodržiavať európske zákony, inak riskujú postihy na úrovni až do šiestich percent globálneho obratu svojich platforiem.



Precedens postihu pre veľkú technologickú firmu už vznikol: Vlani v decembri Európska komisia začala historicky prvé oficiálne konanie proti poprednej online platforme, konkrétne voči sociálnej sieti X (predtým Twitter) amerického podnikateľa Elona Muska.