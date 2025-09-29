< sekcia Zahraničie
EÚ opätovne uvalila sankcie na Irán pre jeho jadrový program
Teherán odsúdil obnovenie sankcií OSN a označil ich ako „neopodstatnené“.
Autor TASR
Brusel 29. septembra (TASR) - Európska únia (EÚ) v pondelok potvrdila, že opätovne uvalila rozsiahle sankcie na Irán v súvislosti s jeho jadrovým programom po tom, ako Organizácia Spojených národov (OSN) prijala rovnaký krok pre porušenie záväzkov Teheránu vyplývajúcich z jadrovej dohody. TASR správu prebrala z agentúry AFP.
Opatrenie EÚ sa týka cestovných zákazov pre fyzické osoby a zmrazenia majetku pre fyzické aj právnické osoby či hospodárskych sankcií, ktoré sa vzťahujú na obchodný, finančný a dopravný sektor, uvádza sa na webovej stránke Rady EÚ.
AFP dopĺňa, že sankcie bloku zahŕňajú aj opatrenia OSN zakazujúce obchodovanie s Teheránom v oblasti jadrových a balistických rakiet, ako aj zmrazenia aktív iránskej centrálnej banky.
Sankcie OSN začali platiť v nedeľu o 2.00 h SELČ. Došlo k tomu po tom, čo Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN) v piatok zamietla návrh Číny a Ruska, ktorý požadoval polročný odklad sankcií.
Krajiny zo zoskupenia E3 (Británia, Francúzsko a Nemecko) už koncom augusta aktivovali tzv. mechanizmus „snapback“, keďže Irán podľa nich porušil niekoľko svojich záväzkov vyplývajúcich z jadrovej dohody z roku 2015.
Teherán odsúdil obnovenie sankcií OSN a označil ich ako „neopodstatnené“.
Napriek tomuto kroku západní lídri zdôraznili, že kanály pre dialóg zostávajú otvorené. Šéfka zahraničnej politiky EÚ Kaja Kallasová v nedeľu vyhlásila, že opätovné zavedenie sankcií „nesmie znamenať koniec diplomacie“.
Napriek tomuto kroku západní lídri zdôraznili, že kanály pre dialóg zostávajú otvorené. Šéfka zahraničnej politiky EÚ Kaja Kallasová v nedeľu vyhlásila, že opätovné zavedenie sankcií „nesmie znamenať koniec diplomacie".