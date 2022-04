EÚ: Orbánovo víťazstvo neruší povinnosť vlády rešpektovať právny štát

Brusel 12. apríla (TASR) - Opätovné víťazstvo maďarského premiéra Viktora Orbána v parlamentných voľbách neruší povinnosť jeho vlády rešpektovať pravidlá EÚ v oblasti právneho štátu – vrátane práv LGBTQ osôb. Uviedol to v utorok eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Reynders po rokovaní ministrov zahraničných vecí a ministrov spravodlivosti členských krajín EÚ v Luxemburgu povedal, že povinnosť dodržiavať európske normy zostáva nedotknutá.



Maďarská ministerka spravodlivosti Judit Vargová však vyhlásila, že voliči ukázali, že tvrdenia Bruselu o nedodržiavaní demokracie v krajine ich neznepokojujú, píše AFP.



"Naši voliči s takýmto znepokojením nesúhlasia," povedala a pripomenula, že úradujúci premiér Viktor Orbán získal vo voľbách 3. apríla drvivú väčšinu.



Vargová takisto uviedla, že EÚ by sa v období, keď na Ukrajine zúri vojna, mala "sústreďovať na témy, ktoré nás zjednocujú, namiesto tém, ktoré medzi nás vkladajú kliny".



Reynders novinárom po utorkovom rokovaní povedal, že "väčšina medzi obyvateľmi nie je samozrejme dostatočná na dokázanie toho, že nemáte diskrimináciu". Právny štát v EÚ sa podľa jeho slov nevzťahuje len na demokratickú podporu, ktorú vláda získa, ale aj na demokratické pravidlá, ktoré musí vládna väčšina dodržiavať.



"Musíme chrániť menšiny," povedal. Takisto vyjadril presvedčenie, že na základe nedávno schválených zákonov je v Maďarsku diskriminácia voči LGBTQ komunite.



Európska komisia minulý týždeň oznámila, že spúšťa voči Budapešti proces, ktorý jej môže zastaviť prístup k eurofondom, pripomína AFP. Brusel je znepokojený aj v spojitosti s úpadkom rozmanitosti médií v Maďarsku a korupciou.



Oznámené kroky voči Maďarsku musí schváliť kvalifikovaná väčšina členských krajín EÚ. Oficiálny list, ktorý maďarskú vládu bude informovať o spustení procesu, by mal byť zaslaný na konci apríla, píše AFP s odvolaním sa na zdroj z prostredia EÚ.