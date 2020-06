EÚ organizuje letecký most s humanitárnou pomocou do Konga

Brusel 8. júna (TASR) - Európska komisia (EK) tento týždeň vypraví do Konžskej demokratickej republiky (KDR) tri lietadlá so zdravotníckym materiálom. Chce tak podporiť boj proti pandémii koronavírusu v tejto druhej najväčšej africkej krajine.



Prvé z troch lietadiel odletelo už v pondelok. Na jeho palube boli aj eurokomisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič, belgický minister zahraničných vecí a obrany Philippe Goffin a šéf francúzskej diplomacie Jean-Yves Le Drian.



Na palube troch lietadiel má byť celkovo 40 ton humanitárnej pomoci vrátane zariadení na čistenie vody, lekárskych potrieb, laboratórneho vybavenia, masiek, rukavíc a ochranných prostriedkov.



Od začiatku mája EÚ zorganizovala už štyri podobné humanitárne lety: tri smerovali do Stredoafrickej republiky a jeden na ostrovný štát Svätý Tomáš a Princov ostrov v Guinejskom zálive.





spravodajca TASR Jaromír Novak