EÚ, OSN a Nemecko odsúdili najnovší verdikt vznesený voči Navaľnému

Berlín/Brusel 4. augusta (TASR) - Európska únia, OSN, Nemecko a Francúzsko v piatok odsúdili rozsudok ruského súdu, ktorým väzneného lídra opozície Alexeja Navaľného odsúdil k ďalších 19 rokom väzenia. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP.



"Najnovší verdikt v ďalšom falošnom súdnom procese proti Alexejovi Navaľnému je neakceptovateľný. Toto svojvoľné usvedčenie je reakciou na jeho odvahu kriticky hovoriť proti režimu Kremľa," uviedol na sociálnej sieti predseda Európskej rady Charles Michel.



Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk vyzval na okamžité prepustenie opozičného lídra. "Najnovší rozsudok uvalený dnes na predstaviteľa opozície Alexeja Navaľného vyvoláva opäť vážne obavy zo súdneho prenasledovania a inštrumentalizácie súdneho systému v Rusku pre politické účely," uviedol Türk.



Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková označila rozsudok za "čistú nespravodlivosť". (Ruský prezident) Vladimir Putin sa nebojí ničoho viac než postavenia sa proti vojne a korupcii a za demokraciu," uviedla Baerbocková na sociálnej sieti.



Francúzske ministerstvo zahraničných vecí označilo proces s Navaľným za "súdne prenasledovanie". Francúzska vláda žiada podľa hovorkyne diplomacie "okamžité bezpodmienečné prepustenie Navaľného, rovnako ako všetkých politických väzňov".



Súd v Moskve odsúdil v piatok Navaľného na 19 rokov väzenia za extrémizmus pre aktivity jeho protikorupčnej nadácie. Ide už o tretí a najdlhší trest väzenia pre lídra opozície.



Navaľného (47) zadržali v roku 2021 po návrate do Ruska z Nemecka, kde sa zotavoval z otravy nervovoparalytickou látkou. Zo svojho otrávenia obvinil Kremeľ, ktorý to poprel.



Po zadržaní Navaľného najskôr odsúdili na dva a pol roka väzenia za porušenie podmienečného trestu. Neskôr ho za spreneveru a pohŕdanie súdom odsúdili na ďalších deväť rokov. Po vyhlásení najnovšieho rozsudku nebolo bezprostredne jasné, či si nový trest odpyká súbežne so staršími.