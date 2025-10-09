< sekcia Zahraničie
EÚ, OSN i Rusko sú pripravení prispieť k mierovému plánu pre Gazu
Izrael a palestínske militantné hnutie Hamas podpísali vo štvrtok návrh dohody o prvej fáze prímeria založenej na iniciatíve amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Autor TASR
Paríž 9. októbra (TASR) - Európska únia je pripravená rokovať o tom, ako môže prispieť k mierovému plánu pre Pásmo Gazy, uviedla vo štvrtok vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničnú politiku Kaja Kallasová pred parížskou konferenciou venovanou Gaze. Podporu vyjadrila aj OSN či Rusko, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Izrael a palestínske militantné hnutie Hamas podpísali vo štvrtok návrh dohody o prvej fáze prímeria založenej na iniciatíve amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Toto je najlepšia príležitosť, akú máme,“ zdôraznila Kallasová.
Ochotu prispieť k mierovému plánu vyjadril aj ruský prezident Vladimir Putin. „Naozaj dúfame, že tieto iniciatívy amerického prezidenta sa uplatnia aj v praxi,“ povedal šéf Kremľa na summite v Tadžikistane.
Pomoc a plnú podporu dohody o prímerí v Gaze prisľúbila aj Organizácia Spojených národov. OSN a jej partneri môžu teraz pristúpiť k zintenzívneniu dodávok potravín, vody, materiálov na výstavbu prístreškov či lekárskej pomoci, uviedol generálny tajomník OSN António Guterres.
Šéf OSN však zdôraznil, že na to, „aby sa toto prímerie stalo skutočným pokrokom, je potrebné viac než len utíšenie zbraní“. Guterres vyzval na zaistenie bezpečného prístupu pre humanitárnych pracovníkov, odstránenie byrokracie a iných prekážok či obnovu zničenej infraštruktúry v Pásme Gazy. Zdôraznil tiež potrebu vytvoriť politickú cestu k ukončeniu izraelskej okupácie a dosiahnutiu dvojštátneho riešenia - existencie Izraela a Palestínskeho štátu vedľa seba.
Izrael a palestínske militantné hnutie Hamas podpísali vo štvrtok návrh dohody o prvej fáze prímeria založenej na iniciatíve amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Toto je najlepšia príležitosť, akú máme,“ zdôraznila Kallasová.
Ochotu prispieť k mierovému plánu vyjadril aj ruský prezident Vladimir Putin. „Naozaj dúfame, že tieto iniciatívy amerického prezidenta sa uplatnia aj v praxi,“ povedal šéf Kremľa na summite v Tadžikistane.
Pomoc a plnú podporu dohody o prímerí v Gaze prisľúbila aj Organizácia Spojených národov. OSN a jej partneri môžu teraz pristúpiť k zintenzívneniu dodávok potravín, vody, materiálov na výstavbu prístreškov či lekárskej pomoci, uviedol generálny tajomník OSN António Guterres.
Šéf OSN však zdôraznil, že na to, „aby sa toto prímerie stalo skutočným pokrokom, je potrebné viac než len utíšenie zbraní“. Guterres vyzval na zaistenie bezpečného prístupu pre humanitárnych pracovníkov, odstránenie byrokracie a iných prekážok či obnovu zničenej infraštruktúry v Pásme Gazy. Zdôraznil tiež potrebu vytvoriť politickú cestu k ukončeniu izraelskej okupácie a dosiahnutiu dvojštátneho riešenia - existencie Izraela a Palestínskeho štátu vedľa seba.