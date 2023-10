EÚ, OSN, Nemecko a Británia privítali otvorenie priechodu Rafah

Berlín/Brusel/Londýn 21. októbra (TASR) - Nemecko, Británia ako aj predstavitelia Európskej únie a Organizácie Spojených národov privítali otvorenie hraničného priechodu Rafah medzi Egyptom a pásmom Gazy a s ním súvisiaci začiatok prúdenia humanitárnej pomoci do tejto palestínskej enklávy. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a AFP.



"Je správne a dôležité, že prvá humanitárna pomoc teraz už mieri k ľudom v Gaze. Potrebujú vodu, potraviny, lieky - nenecháme ich osamote," uviedol nemecký kancelár Olaf Scholz. Dodal, že nemecká vláda využíva všetky dostupné kanály na zmiernenie utrpenia v konflikte Izraela s palestínskym militantným hnutím Hamas.



Šéfka nemeckej diplomacie Annalena Baerbocková označila prvé dodávky pomoci do pásma Gazy za "znak nádeje".



Britský minister zahraničných vecí James Cleverly upozornil na to, že po sobotňajšom konvoji humanitárnej pomoci, musia nasledovať ďalšie. "Táto pomoc je záchranným lanom pre tých, ktorí trpia. Nemôže však byť jednorazová," uviedol Cleverly na sociálnej sieti X (predtým Twitter).



Podobne sa vyjadril aj námestník generálneho tajomníka OSN pre humanitárne záležitosti Martin Griffiths. "Verím, že táto dodávka (pomoci) bude začiatkom udržateľnej snahy o poskytnutie základných zásob... ľudom v Gaze. Tento prvý konvoj nemôže byť posledný," vyhlásil Griffiths.



Otvorenie hraničného priechodu medzi Egyptom a Gazou pomôže podľa predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej pri zabezpečovaní pomoci pre civilistov v pásme Gazy. "Vítam otvorenie hraničného priechodu Rafah do Gazy pre humanitárnu pomoc. Je to dôležitý prvý krok, ktorý zmierni utrpenie nevinných ľudí," uviedla predsedníčka.



Rafah je jediným hraničným priechodom do Gazy, ktorý nekontroluje Izrael. Otvorený bol v sobotu ráno a po niekoľko dňovom čakaní bolo nákladným autám s humanitárnym materiálom umožnené prejsť z Egypta do pásma Gazy. Podľa egyptského Červeného kríža niesol prvý konvoj 20 kamiónov do Gazy predovšetkým lieky a potraviny.



Izrael spustil na pásmo Gazy vlnu vzdušných útokov a jej úplnú blokádu, čím enklávu odstrihol od dodávok vody, elektrickej energie ale aj potravín a palív po útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra.