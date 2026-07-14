< sekcia Zahraničie
EÚ otvorila ďalší klaster prístupových rokovaní s Ukrajinou
V júni otvorením prvého klastra oficiálne začali prístupové rokovania s Ukrajinou po tom, čo Maďarsko po približne dvoch rokoch stiahlo svoje veto.
Autor TASR
Brusel 14. júla (TASR) - Európska únia v utorok otvorila druhý klaster prístupových rokovaní s Ukrajinou v oblasti politiky vonkajších vzťahov. Kyjev podľa agentúry AFP nalieha na rýchlejší pokrok vo svojom úsilí o vstup do EÚ. V utorok sa očakáva otvorenie klastra 6 aj s Moldavskom, informuje portál Euronews.
„Dnes urobili EÚ a Ukrajina ďalší dôležitý krok v prístupovom procese otvorením rokovaní o takzvanom klastri 'vonkajších vzťahov' (klaster 6). Ide o kľúčovú tematickú skupinu v rámci prístupových rokovaní EÚ, ktorá stanovuje podmienky, za ktorých kandidátske krajiny zosúlaďujú svoju medzinárodnú, obchodnú a obrannú politiku s politikou EÚ,“ uviedla Únia v tlačovej správe.
V júni otvorením prvého klastra oficiálne začali prístupové rokovania s Ukrajinou po tom, čo Maďarsko po približne dvoch rokoch stiahlo svoje veto. Rokovania o vstupe v tom čase EÚ oficiálne otvorila aj s Moldavskom.
Prístupové rokovania vo viacerých rokovacích kapitolách sú rozdelené do šiestich klastrov. Kandidátske krajiny tak musia zosúladiť svoje právne predpisy s predpismi EÚ vo všetkých oblastiach - od životného prostredia a poľnohospodárstva až po spravodlivosť.
Ministri členských krajín EÚ v utorok na stretnutí v Bruseli so svojím ukrajinským náprotivkom zahájili rokovania o bezpečnosti, obrane a zahraničnej politike.
AFP konštatuje, že napriek tomu, že sa veci posúvajú vpred, tento krok nespĺňa očakávania Ukrajiny a Bruselu, že sa do začiatku letnej prestávky v Európe podarí otvoriť rokovania o všetkých šiestich klastroch.
Ukrajina podala žiadosť o členstvo 28. februára 2022, len niekoľko dní po začiatku ruskej invázie. Následne v júni získala štatút kandidátskej krajiny. EÚ formálne otvorila prístupové rokovania v júni 2024, čím spustila zložitý prístupový proces, ktorý zvyčajne trvá roky.
Komisárka pre rozširovanie Marta Kosová uviedla, že je „super utorok“ pre rozširovanie EÚ. „Po prvýkrát za viac ako dve desaťročia organizujeme štyri prístupové konferencie v jeden deň. Naši štyria favoriti - Ukrajina, Moldavsko, Albánsko a Čierna Hora - robia veľké kroky vpred,“ napísala na sieti X.
Objasnila, že spoločne s Ukrajinou otvára euroblok klaster 6 aj s Moldavskom.
Albánsko podľa slov Kosovej uzavrie svoje prvé kapitoly a Čierna Hora sa po uzavretí 18 z 33 kapitol nachádza v konečnej fáze formálnych rokovaní.
„Dnes urobili EÚ a Ukrajina ďalší dôležitý krok v prístupovom procese otvorením rokovaní o takzvanom klastri 'vonkajších vzťahov' (klaster 6). Ide o kľúčovú tematickú skupinu v rámci prístupových rokovaní EÚ, ktorá stanovuje podmienky, za ktorých kandidátske krajiny zosúlaďujú svoju medzinárodnú, obchodnú a obrannú politiku s politikou EÚ,“ uviedla Únia v tlačovej správe.
V júni otvorením prvého klastra oficiálne začali prístupové rokovania s Ukrajinou po tom, čo Maďarsko po približne dvoch rokoch stiahlo svoje veto. Rokovania o vstupe v tom čase EÚ oficiálne otvorila aj s Moldavskom.
Prístupové rokovania vo viacerých rokovacích kapitolách sú rozdelené do šiestich klastrov. Kandidátske krajiny tak musia zosúladiť svoje právne predpisy s predpismi EÚ vo všetkých oblastiach - od životného prostredia a poľnohospodárstva až po spravodlivosť.
Ministri členských krajín EÚ v utorok na stretnutí v Bruseli so svojím ukrajinským náprotivkom zahájili rokovania o bezpečnosti, obrane a zahraničnej politike.
AFP konštatuje, že napriek tomu, že sa veci posúvajú vpred, tento krok nespĺňa očakávania Ukrajiny a Bruselu, že sa do začiatku letnej prestávky v Európe podarí otvoriť rokovania o všetkých šiestich klastroch.
Ukrajina podala žiadosť o členstvo 28. februára 2022, len niekoľko dní po začiatku ruskej invázie. Následne v júni získala štatút kandidátskej krajiny. EÚ formálne otvorila prístupové rokovania v júni 2024, čím spustila zložitý prístupový proces, ktorý zvyčajne trvá roky.
Komisárka pre rozširovanie Marta Kosová uviedla, že je „super utorok“ pre rozširovanie EÚ. „Po prvýkrát za viac ako dve desaťročia organizujeme štyri prístupové konferencie v jeden deň. Naši štyria favoriti - Ukrajina, Moldavsko, Albánsko a Čierna Hora - robia veľké kroky vpred,“ napísala na sieti X.
Objasnila, že spoločne s Ukrajinou otvára euroblok klaster 6 aj s Moldavskom.
Albánsko podľa slov Kosovej uzavrie svoje prvé kapitoly a Čierna Hora sa po uzavretí 18 z 33 kapitol nachádza v konečnej fáze formálnych rokovaní.