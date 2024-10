EÚ otvorila humanitárny vzdušný most na pomoc pre Libanon

Brusel 9. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že EÚ spúšťa operáciu humanitárneho vzdušného mosta pre Libanon a jej členské štáty zmobilizovali ďalšiu pomoc pre obyvateľov tejto krajiny. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.



Komisia spresnila, že EÚ mobilizuje všetky nástroje núdzovej reakcie, ktoré má k dispozícii, na podporu ľudí zasiahnutých prebiehajúcou krízou v Libanone.



Podľa tlačovej správy eurokomisie pozostáva humanitárny letecký most EÚ z troch letov z Dubaja a talianskeho prístavu Brindisi, pričom prvý let má do Bejrútu doraziť v piatok 11. októbra. Lety budú okrem iného prepravovať zásoby z núdzových skladov EÚ vrátane hygienických potrieb, prikrývok a súprav pre vybudovanie núdzových prístreškov.



Komisia v tejto súvislosti pripomenula, že prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany sa od minulého týždňa do Bejrútu dodáva pomoc zo Španielska, Slovenska, Poľska, Francúzska a Belgicka, pričom ďalšia pomoc ohlásená Gréckom bude doručená v najbližších dňoch. Komisia financuje dopravné náklady týchto leteckých dodávok a zabezpečuje hladkú koordináciu letov.



Humanitárne dodávky darované členskými štátmi Únie zahŕňajú aj lieky a zdravotnícke pomôcky, ktoré sú kľúčové pre pomoc ľuďom v Libanone, ktorí nemajú prístup k núdzovej zdravotnej starostlivosti a ktorí boli vysídlení kvôli prebiehajúcim ozbrojeným potýčkam medzi Izraelom a hnutím Hizbaláh.



Koordinačné centrum EÚ pre reakcie na núdzové situácie (ERCC) je neprestajne v úzkom kontakte s členskými štátmi a humanitárnymi partnermi s cieľom mobilizovať ďalšie ponuky v prípade potreby.



Nové dodávky humanitárnej pomoci dopĺňajú doterajšiu pomoc v hodnote približne 104 miliónov eur, ktorú EÚ pridelila Libanonu v tomto roku.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)