EÚ otvorila letecký most na podporu Somálska trpiaceho suchom a hladom

Brusel 6. júla (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že v dôsledku rýchlo sa zhoršujúcej bezpečnostnej situácie v Somálsku otvára Európska únia humanitárny letecký most na dodávanie núdzových zásob do ťažko dostupných oblastí, ktoré nie sú dosiahnuteľné pozemnou cestou. Informuje o tom spravodajca TASR.



Podľa EK pôjde o veľkú logistickú operáciu s odhadom okolo 50 až 70 letov z Európy do Somálska, kde viac ako 7,7 milióna ľudí potrebuje humanitárnu pomoc a tisíce ľudí sú ohrozené hladomorom.



Prvý let so 6,5 tony terapeutickej výživy pre deti a zdravotníckeho materiálu pre humanitárnu organizáciu EU Action Against Hunger do somálskeho juhozápadného okresu Elbarde bol naplánovaný na 6. júla. Podľa vypracovaných plánov by sa medzi 6. a 11. júlom mala humanitárna letecká pomoc so zásobami pre humanitárne partnerské organizácie EÚ dostať aj do regiónov Baidoa, Luuk a Wadžíd.



Eurokomisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič v tejto súvislosti uviedol, že Somálsko čelí zvýšenému riziku hladomoru, keď "historické sucho" postihujúce Africký roh, spojené s dôsledkami ruskej vojny na Ukrajine, má za následok obrovské utrpenie a vysídlenie.



"Už viac ako 805.000 ľudí bolo v dôsledku sucha nanovo vysídlených, pričom sa očakáva, že situácia sa bude zhoršovať. Organizujeme sériu letov, ktoré doručia nevyhnutné zásoby, najmä potraviny a lieky, našim humanitárnym partnerom vo vzdialených regiónoch Somálska, kde je letecká doprava jediným spôsobom, ako túto pomoc dodať," uviedol komisár v správe pre médiá.



Únia na túto špeciálnu operáciu vyčlenila 800.000 eur, čo je suma, ktorou podporí dodávky zdravotníckych a výživových potrieb financovaných EÚ počas obdobia sucha. Financovanie letov a dodávok pochádza z humanitárneho rozpočtu EÚ.



Komisia pripomenula, že Somálsko celé desaťročia trpelo dlhotrvajúcimi konfliktmi a extrémnym počasím vrátane opakujúcich sa období sucha a záplav. Krajina teraz čelí štvrtému slabému obdobiu dažďov za sebou, k čomu sa pridáva dlhotrvajúci konflikt, politická nestabilita a zamorenie púštnymi kobylkami. Celkovú situáciu zhoršujú aj sociálno-ekonomické dôsledky pandémie koronavírusu a rastúce globálne ceny potravín a palív v dôsledku ruskej vojny na Ukrajine.



V roku 2022 EÚ vyčlenila 61 miliónov eur na humanitárne projekty v Somálsku, najmä v reakcii na pretrvávajúce sucho. Únia a jej členské štáty poskytujú viac ako 35 percent všetkej humanitárnej pomoci v Somálsku.