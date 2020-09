EÚ otvorila nový ročník prekladateľskej súťaže Juvenes Translatores

Brusel 2. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu vyhlásila otvorenie každoročnej prekladateľskej súťaže Juvenes Translatores pre stredoškolákov z celej Európy.



Od poludnia 2. septembra sa školy z celej EÚ budú môcť zaregistrovať on-line a umožniť tak svojim študentom súťažiť s vrstovníkmi z ostatných členských štátov. V tomto roku budú musieť súťažiaci preložiť text na tému "Ako si poradiť v ťažkých časoch – v jednote je sila".



Súťažiaci si budú môcť vybrať jednu z 552 možných jazykových kombinácií, pričom každá z nich obsahuje dva z 24 úradných jazykov Európskej únie. Vo vlaňajšej súťaži študenti využili až 150 rôznych kombinácií.



Registrácia pre školy je prvou fázou dvojstupňového procesu a končí sa 20. októbra 2020 napoludnie. Učitelia môžu školu zaregistrovať v ktoromkoľvek z 24 úradných jazykov EÚ.



Komisia pozve do druhej fázy celkovo 705 škôl. Počet zúčastnených škôl z každej krajiny sa bude rovnať počtu kresiel, ktoré má daný štát v Európskom parlamente, pričom ich náhodne vyberie počítač.



Vybrané školy môžu do súťaže nominovať dvoch až piatich študentov. Študenti môžu mať akúkoľvek národnosť, no musia byť narodení v roku 2003.



Súťaž sa uskutoční on-line 26. novembra 2020 vo všetkých vybraných školách.



Víťazi (jeden za každú krajinu) budú vyhlásení začiatkom februára 2021 a ak to podmienky dovolia, na jar 2021 si vyzdvihnú ceny na slávnostnej ceremónii v Bruseli, kde budú mať možnosť stretnúť sa s profesionálnymi prekladateľmi z Európskej komisie a dozvedieť sa viac o práci s jazykmi.



Generálne riaditeľstvo EK pre preklad organizuje súťaž Juvenes Translatores (v latinčine "mladí prekladatelia") každoročne už od roku 2007. Cieľom súťaže je podporovať jazykové vzdelávanie na školách a poskytnúť mladým ľuďom príležitosť vyskúšať si prácu prekladateľa. Do súťaže sa môžu zapojiť 17-roční študenti stredných škôl a súťaž sa koná v rovnakom čase na všetkých vybraných školách v celej EÚ.





Spravodajca TASR Jaromír Novak