EÚ otvorila výzvu pre návrhy v rámci Európskeho zboru solidarity

Brusel 15. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) zverejnila vo štvrtok prvú výzvu na predkladanie návrhov v rámci nového Európskeho zboru solidarity na roky 2021-27.



Európsky zbor solidarity podporuje mladých ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do dobrovoľníckych činností v rôznych oblastiach – od pomoci ľuďom v núdzi až po podporu činností zameraných na zdravie a životné prostredie v celej EÚ i mimo nej. Tohtoročnou prioritou bude zdravie a cieľom je motivovať dobrovoľníkov, aby pracovali na projektoch zameraných na zvládanie výziev v oblasti zdravia vrátane vplyvu pandémie ochorenia COVID-19.



Nový program, ktorý na roky 2021-27 disponuje osobitným rozpočtom vo výške viac ako jednej miliardy eur, ponúka približne 275.000 mladým ľuďom príležitosť pomáhať pri riešení spoločenských a humanitárnych výziev prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti alebo zakladaním vlastných projektov v oblasti solidarity.



V prvom roku činnosti je k dispozícii viac ako 138 miliónov eur.



Program od budúceho roku umožní mladým ľuďom, aby pôsobili ako dobrovoľníci v rámci humanitárnej pomoci na celom svete, čím pomôže riešiť humanitárne výzvy v bezpečných tretích krajinách, a podporuje činnosti EÚ v oblasti pomoci v týchto štátoch.



Nový Európsky zbor solidarity osobitne zdôrazňuje štyri oblasti: podporu začlenenia a rozmanitosti; "zelenšie" projekty a podporu environmentálnej udržateľnosti a zodpovedného správania účastníkov a účastníckych organizácií; podporu digitálnej transformácie pomocou projektov a činností zameraných na posilnenie digitálnych zručností; a tiež podporu účasti mladých ľudí na demokratických procesoch a občianskej angažovanosti.



Okrem týchto štyroch oblastí zapojenia bude program flexibilný, aby sa umožnilo pridať ročné priority (zdravie v roku 2021) na riešenie aktuálnych problémov.



Aby sa organizácie mohli zapojiť do Európskeho zboru solidarity, musia získať značku kvality preukazujúcu, že vykonávajú činnosti v oblasti solidarity v súlade so zásadami, cieľmi a požiadavkami tohto programu. O financovanie môže požiadať každý verejný alebo súkromný subjekt s pomocou národných agentúr Európskeho zboru solidarity so sídlom vo všetkých členských štátoch EÚ a krajinách pridružených k programu – na Islande, v Lichtenštajnsku, Turecku a Severnom Macedónsku.



Obdobie podávania žiadostí pre obe výzvy sa začína 15. apríla a končí 5. októbra 2021. Termín na podanie žiadosti o značku kvality pre dobrovoľnícku činnosť v oblasti humanitárnej pomoci je do 22. septembra 2021.





