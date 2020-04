EÚ oznámila globálne opatrenia na boj proti pandémii koronavírusu

Brusel 8. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) a šéf diplomacie Európskej únie Josep Borrell predstavili v stredu plány, ako EÚ pomocou rozsiahlych a cielených opatrení podporí partnerské krajiny v ich boji proti pandémii spôsobenej koronavírusom.



Kolektívne opatrenia EÚ budú zamerané na zvládnutie zdravotnej krízy a súvisiacich humanitárnych potrieb, na posilnenie systémov partnerských krajín v oblasti zdravia, vody a sanitácie, ako aj ich kapacity v oblasti výskumu a pripravenosti na boj proti pandémii a na zmiernenie sociálno-ekonomických dôsledkov.



S cieľom podporiť tieto opatrenia poskytne EÚ finančnú podporu partnerským krajinám vo výške viac ako 15,6 miliardy eur z fondov pre vonkajšiu činnosť.



Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla, že koronavírus nepozná hranice a výzva celosvetového rozmeru si vyžaduje aj úzku medzinárodnú spoluprácu. "Iba spoločne môžeme zastaviť šírenie koronavírusu vo svete. EÚ preto čoskoro zvolá virtuálne darcovské podujatie, aby pomohla zmobilizovať potrebné finančné prostriedky a podporila činnosť Svetovej zdravotníckej organizácie vyvíjanú v prospech najzraniteľnejších krajín," uviedla.



Borrell dodal, že EÚ a jej členské štáty si plnia svoju úlohu pri riešení globálnej zdravotnej krízy a jej závažných dôsledkov, a to doma aj v zahraničí. "Pomôcť musíme aj našim partnerom v priamom susedstve a mimo neho, aby sa dokázali vyrovnať s následkami, ktoré táto kríza zanechá na ich živobytí, stabilite a bezpečnosti, pretože ich problémy sú aj našimi problémami. Ide o celosvetový boj, ktorý spoločne buď vyhráme, alebo ho spoločne prehráme," opísal situáciu.



V rámci prístupu v názvom Team Europe chce EÚ zoskupiť svoje zdroje, zdroje členských štátov a finančných inštitúcií (najmä Európskej investičnej banky a Európskej banky pre obnovu a rozvoj), aby bolo možné podporiť partnerské krajiny a reagovať na ich potreby. Prvé balíky sa už začali poskytovať priamym susedom EÚ - západnému Balkánu a krajinám vo východnom a južnom susedstve.



EÚ ako globálny aktér a významný prispievateľ do systému medzinárodnej pomoci bude presadzovať koordinované mnohostranné opatrenia v spolupráci s OSN, medzinárodnými finančnými inštitúciami, ako aj so skupinami G7 a G20.



Únia bude prispôsobovať svoje opatrenia podľa toho, ako sa bude vyvíjať situácia, a bude sa zameriavať na najviac postihnuté krajiny, ktoré sú odkázané na zdravotnícku pomoc, ako sú krajiny v Afrike, krajiny na západnom Balkáne, Blízkom východe a v severnej Afrike, ako aj v niektorých častiach Ázie a Tichomoria, Latinskej Ameriky a Karibiku. Opatrenia EÚ sa budú sústreďovať na najzraniteľnejšie osoby vrátane migrantov, utečencov, vnútorne vysídlených osôb a ich hostiteľských komunít.



Z celkového balíka 15,6 miliardy eur sa 3,25 miliardy eur poskytne Afrike, z toho 1,19 miliardy eur pre susedné krajiny v severnej Afrike.



EÚ zabezpečí celkovo 3,07 miliardy eur pre susedné regióny - to znamená 2,1 miliardy eur pre južné partnerské krajiny, 962 miliónov eur pre krajiny Východného partnerstva a 800 miliónov eur pre západný Balkán a Turecko.



Celkový balík zahŕňa navyše aj 1,42 miliardy eur vo forme záruk pre Afriku a susedstvo z Európskeho fondu pre udržateľný rozvoj (EFSD).



Únia podporí Áziu a Tichomorie sumou 1,22 miliardy eur, ďalších 291 miliónov eur pôjde pre africké, karibské a tichomorské krajiny, 918 miliónov eur na podporu partnerov v Latinskej Amerike a Karibiku a 111 miliónov eur na podporu zámorských krajín a území.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)