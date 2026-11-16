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EÚ oznámila nové sankcie proti Rusku, zasiahnu Wildberries i Ozon

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V stredu 22. júla 2026 muž stojí v Moskve pred predajňou spoločnosti Wildberries, najväčšieho ruského internetového predajcu. Foto: TASR/AP

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Autor TASR
Brusel 16. novembra (TASR) - Európska únia v pondelok oznámila uvalenie sankcií na 12 fyzických a 101 právnických osôb v reakcii na ruské vojenské útoky na Ukrajinu. Dotknú sa najväčšieho internetového predajcu v Rusku spoločnosti Wildberries, jej konkurenta Ozon a ďalších ropných, energetických a finančných inštitúcií vrátane 50 bánk. S odvolaním sa na vyhlásenie Rady EÚ o tom informuje TASR.
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