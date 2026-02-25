Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
EÚ oznámila plán na podporu Ukrajiny pred ďalšou zimou

Dánska premiérka Mette Frederiksenová (vľavo) a predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová stoja pri Pamätníku padlých ukrajinských vojakov počas ich návštevy na Námestí Majdan v Kyjeve 24. februára 2026. Foto: TASR/AP

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová oznámila plán v utorok počas návštevy Kyjeva pri príležitosti štvrtého výročia začiatku ruskej invázie.

Kyjev 25. februára (TASR) - Ukrajina by podľa nového plánu Európskej únie nemala budúcu zimu zažiť ďalšiu vážnu energetickú krízu. Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová oznámila plán v utorok počas návštevy Kyjeva pri príležitosti štvrtého výročia začiatku ruskej invázie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Únia podporí plán obnovy sumou viac ako 920 miliónov eur a zabezpečí spoľahlivé dodávky energie po celej Ukrajine počas zimy 2026-2027. Zároveň sa urýchli decentralizovaná výroba energie z obnoviteľných zdrojov a prebudujú a modernizujú sa siete poškodené ruskými útokmi, vysvetlila von der Leyenová. Podľa plánu sa okrem toho opravia aj poškodené elektrárne.

V rámci okamžitej pomoci oznámila šéfka EK nový balík v hodnote viac ako 100 miliónov eur, ktorý by podľa jej slov mal byť ihneď k dispozícii, píše DPA. Došlo k tomu po tom, čo EÚ neschválila svoj 20. balík sankcií proti Rusku a finančnú pomoc Ukrajine vo výške 90 miliárd eur pre nesúhlas Maďarska a Slovenska.

Ukrajina tvrdí, že túto zimu bojuje s najhoršou energetickou krízou v histórii krajiny. Milióny ľudí zasiahli výpadky elektrickej energie a dodávok tepla pre cielené ruské útoky na infraštruktúru, pripomína DPA.
