EÚ oznámila, že po prevrate v Nigeri podporuje repatriácie Európanov

Brusel 2. augusta (TASR) - Po minulotýždňovom vojenskom prevrate v Nigeri Francúzsko požiadalo Európsku úniu o pomoc pri repatriáciách európskych občanov EÚ z tejto africkej krajiny tým, že aktivovalo Mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany. O stredajšom oznámení Európskej komisie (EK) informuje spravodajca TASR.



Francúzsko doteraz ponúklo štyri lietadlá na repatriáciu Európanov z nigerskej metropoly Niamey do Paríža. Do Francúzska v noci z utorka na stredu prileteli dve lietadlá, ktoré repatriovali približne 500 ľudí z viacerých členských krajín EÚ, ale aj občanov Nigeru, Libanonu či Etiópie, ako upozornila belgická televízna stanica RTBF. Ďalšie lety sú v príprave, oznámila eurokomisia.



Mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany zaistí financovanie 75 percent dopravných nákladov.



Komisia pripomenula, že mechanizmus civilnej ochrany EÚ môžu aktivovať všetky členské štáty EÚ a ďalších deväť účastníckych štátov, aby požiadali napríklad aj o konzulárnu pomoc pre svojich občanov v súvislosti s evakuačnými operáciami.



V núdzových situáciách repatriačné lety v rámci mechanizmu v oblasti civilnej ochrany zabezpečujú koordinovaný a bezpečný návrat občanov EÚ rôznych národností. Európska komisia uľahčuje nasadenie tejto pomoci, koordinuje spoločnú európsku reakciu a spolufinancuje náklady na dopravu.



Pomoc ponúkajú a poskytujú členské štáty EÚ a účastnícke štáty na dobrovoľnom základe. Cieľom je pomôcť občanom EÚ, ktorí čelia vážnym ťažkostiam v zahraničí v prípade krízy alebo katastrofy.



Podľa RTBF najviac svojich občanov v Nigeru eviduje Francúzsko - približne 1200 - pričom polovica z nich už prejavila záujem o návrat do rodnej krajiny.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)