EÚ oznámila, že urýchlene zareaguje a pomôže Indii zasiahnutej nákazou

Brusel 25. apríla (TASR) - Európska únia pripravuje urýchlenú pomoc Indii, ktorá zápasí so zhoršujúcou sa krízou spôsobenou ochorením COVID-19 a dosahuje rekordné denné počty nakazených aj mŕtvych. V nedeľu to oznámila predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová, ktorú citovala tlačová agentúra AFP.



"Sme znepokojení epidemiologickou situáciou v Indii. Sme ochotní pomôcť," napísala šéfka výkonného orgánu Európskej únie na Twitteri.



"EÚ dáva dohromady prostriedky a zásoby a rýchlo zareaguje na žiadosť Indie o pomoc cez mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany," dodala von der Leyenová.



Tento mechanizmus umožňuje členským krajinám Únie koordinovať svoju pomoc vo všetkých prípadoch núdze.



Komisár EÚ pre humanitárnu pomoc Janez Lenarčič oznámil, že už koordinujú príspevky od jednotlivých členských štátov, napríklad dodávky kyslíka a liekov.



Nemecká kancelárka Angela Merkelová v nedeľu už skôr informovala, že jej vláda pripravuje núdzovú pomoc pre Indiu.



Zatiaľ nie sú známe podrobnosti, čo Nemecko ako najväčšia ekonomika EÚ ponúkne. Týždenník Der Spiegel však napísal, že nemecké ozbrojené sily dostali žiadosť, aby pomohli organizovať dodávky kyslíka.



Indický zdravotnícky systém zápasí s obrovskou vlnou nákazy. Prichádzajú správy, že v krajine je závažný nedostatok kyslíka a liekov, v nemocniciach nie sú voľné lôžka a rodiny pacientov prosia o pomoc na sociálnych sieťach.



Obrovská krajina s 1,3 miliardy obyvateľov zaznamenala za posledných 24 hodín 349.691 nových prípadov nákazy koronavírusom a 2767 úmrtí - sú to najvyššie počty od začiatku pandémie.