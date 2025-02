EÚ: Pásmo Gazy je neoddeliteľnou súčasťou budúceho palestínskeho štátu

Brusel 6. februára (TASR) - Pásmo Gazy by malo byť neoddeliteľnou súčasťou palestínskeho štátu, uviedol v stredu hovorca Európskej únie pre zahraničnú politiku. EÚ podľa neho trvá na tom, že riešenie v podobe dvoch štátov je "jedinou cestou" k mieru medzi Izraelom a Palestínčanmi. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.



Americký prezident Donald Trump v noci na stredu na tlačovej konferencii po stretnutí s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom v Bielom dome navrhol, aby Spojene štáty prevzali kontrolu nad vojnou zničeným Pásmom Gazy a Palestínčania sa odtiaľ vysťahovali do zahraničia. Návrh vzbudil odpor nielen u samotných Palestínčanov, ale aj u lídrov krajín po celom svete.



"Pripomienky prezidenta Trumpa sme vzali na vedomie. EÚ je naďalej pevne odhodlaná presadzovať riešenie v podobe dvoch štátov, ktoré je podľa nás jedinou cestou k dlhodobému mieru pre Izraelčanov aj Palestínčanov," povedal hovorca EÚ.



Myšlienku dvojštátneho riešenia podporila napríklad aj nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková, ktorá vo svojom vyhlásení podľa agentúry AP priamo nespomenula Trumpov najnovší návrh, ale povedala, že všetci súhlasia s tým, že Pásmo Gazy musí byť čo najskôr obnovené a že si to bude vyžadovať "obrovský medzinárodný záväzok", ku ktorému je Európa pripravená prispieť. Uviedla tiež, že existuje zhoda v tom, že "teroristi z Hamasu" nesmú v budúcnosti zohrávať v palestínskej enkláve žiadnu úlohu.



Francúzske ministerstvo zahraničných vecí odmietlo násilné vysídlenie Palestínčanov a uviedlo, že Francúzsko sa bude zasadzovať za dvojštátne riešenie. Taktiež vyhlásilo, že militanti palestínskeho hnutia Hamas by mali byť odzbrojení a nemali by sa podieľať na správe Pásma Gazy.



Podľa tureckého ministra zahraničných vecí Hakana Fidana existuje všeobecný konsenzus o dvojštátnom riešení s východným Jeruzalemom ako hlavným mestom suverénneho palestínskeho štátu, píše AP.



USA: Netanjahu súhlasí s Trumpovým návrhom vysídliť Palestínčanov z Pásma Gazy





Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v stredu pre televíziu Fox News povedal, že na návrhu amerického prezidenta Donalda Trumpa vysídliť Palestínčanov z Pásma Gazy nevidí nič zlé. Trumpovo vyhlásenie pritom spustilo všeobecnú vlnu kritiky, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.



V rozhovore Netanjahu priamo nehovoril o Trumpovej myšlienke, aby Spojené štáty prevzali kontrolu nad Pásmom Gazy, ale podporil nápad "umožniť odchod Palestínčanom, ktorí odísť chcú".



"Čo je na tom zlé? Môžu odísť, potom sa môžu vrátiť, môžu sa premiestniť a vrátiť. Ale Pásmo Gazy je potrebné obnoviť," dodal pre Fox News.



Netanjahu si podľa vlastných slov nemyslí, že Trump navrhol vyslanie amerických vojsk na boj proti militantnému hnutiu Hamas v Pásme Gazy alebo že Washington bude financovať obnovu regiónu.



"Je to prvý dobrý nápad, ktorý som počul... Je to pozoruhodná myšlienka a myslím, že by sa mala skutočne realizovať, preskúmať, uskutočniť... pretože som názoru, že vytvorí inú budúcnosť pre všetkých," poznamenal.



Od 25. januára Trump opakovane navrhoval, aby Palestínčanov v Gaze prijali susedné arabské krajiny ako Egypt či Jordánsko. Tento nápad odmietli dané krajiny, palestínski lídri a zavrhlo ho aj medzinárodné spoločenstvo.



Dohoda o prímerí medzi Hamasom a Izraelom vstúpila do platnosti 19. januára.



Hegseth: Armáda USA je pripravená preskúmať všetky možnosti pre Pásmo Gazy





Americký minister obrany Pete Hegseth v stredu povedal, že Pentagón je pripravený preskúmať všetky možnosti pre Pásmo Gazy. Vyjadril sa deň po vyhlásení prezidenta Donalda Trumpa o tom, že by chcel, aby USA prevzali kontrolu nad Gazou a obnovili ju. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.



"Pokiaľ ide o Gazu, definíciou šialenstva je pokúšať sa robiť to isté znova a znova," uviedol Hegseth pred stretnutím s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom v Pentagóne.



"Prezident je ochotný myslieť nekonvenčne, hľadať nové a jedinečné dynamické spôsoby, ako riešiť problémy, ktoré sa zdajú neriešiteľné... Sme pripravení preskúmať všetky možnnosti," doplnil Hegseth.



Biely dom predtým uviedol, že Trump sa v rámci svojho návrhu na prevzatie Pásma Gazy Spojenými štátmi nezaviazal vyslať amerických vojakov na toto palestínske územie.



Trumpova myšlienka vyvolala medzinárodné odsúdenie a nesúhlas vyjadril aj niektorí republikáni v Kongrese, ktorí zväčša podporili iniciatívy šéfa Bieleho domu, ako sú pozastavenie zahraničnej pomoci a prepustenie tisícov federálnych zamestnancov.



Nie je jasné, či Trump bude svoj návrh presadzovať, alebo zaujal extrémny postoj ako vyjednávaciu taktiku, ako to už urobil pri iných záležitostiach.



Hegseth uviedol, že americké ministerstvo obrany sa bude snažiť dodávať Izraelu zbrane, ktoré "neboli dosiaľ dodávané, ktoré sú užitočné pri likvidácii radikálnych nepriateľov".



Trump dal armáde pokyn odblokovať dodávku 907-kilogramových bômb Izraelu, ktorú zastavila predošlá vláda prezidenta Joea Bidena.



Macron aj Egypt podporujú dvojštátne riešenie v Pásme Gazy



Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa v stredajšom telefonáte s egyptským náprotivkom Abdalom Fattáhom Sísím zhodol, že akékoľvek "nútené vysídlenie" Palestínčanov z Pásma Gazy neprichádza do úvahy. Vyhlásenie prišlo v reakcii na návrh amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby Spojené štáty prevzali kontrolu nad Pásmom Gazy. TASR o tom píše na základe správ agentúry AFP a denníka al-Ahrám.



"Bolo by to závažné porušenie medzinárodného práva, prekážka v dvojštátnom riešení a veľký destabilizujúci faktor pre Egypt a Jordánsko," uviedol úrad francúzskeho prezidenta.



Podľa oboch lídrov je medzinárodné spoločenstvo zodpovedné podporiť realizáciu dvojštátneho riešenia v Pásme Gazy, ktoré by zaručilo stabilitu na celom Blízkom východe.



Macron podľa al-Ahrám oceňuje snahu Egypta dodávať do regiónu humanitárnu pomoc v snahe obnoviť Pásmo Gazy, prinavrátiť mu životaschopnosť a zabezpečiť tak jeho obyvateľom dôstojný život.



Sísí v telefonáte tiež zdôraznil pokračujúce egyptské úsilie o dodržiavanie dohody o prímerí, ktoré medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas vstúpilo do platnosti 19. januára.



Prezidenti diskutovali aj o Sýrii a Libanone, pričom v oboch krajinách podporujú zachovanie jednoty a nastolenie stability. Zároveň sa zhodli na spoločnom záväzku posilniť vzájomnú spoluprácu v rôznych sektoroch.



Macron v stredu tiež oznámil pozvanie dočasného sýrskeho prezidenta Ahmada Šaru do Paríža. Návšteva by sa podľa sýrskych orgánov mala uskutočniť v nadchádzajúcich týždňoch.