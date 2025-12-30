< sekcia Zahraničie
EÚ: Peking cvičeniami pri Taiwane ohrozuje medzinárodný mier
V utorok bola súčasťou čínskych manévrov ostrá streľba v piatich zónach v okolí Taiwanu.
Autor TASR
Brusel 30. decembra (TASR) - Európska únia v utorok v súvislosti s vojenskými cvičeniami Číny v okolí ostrovného Taiwanu vyhlásila, že Peking „ohrozuje medzinárodný mier a stabilitu“. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„Mier a stabilita v Taiwanskom prielive majú strategický význam pre regionálnu a globálnu bezpečnosť a prosperitu. Opakovane vyzývame na zdržanlivosť a vyhýbanie sa akýmkoľvek krokom, ktoré by mohli ďalej eskalovať napätie,“ povedala hovorkyňa EÚ Anitta Hipperová.
Obavy v utorok vyjadrili aj Francúzsko a Nemecko. Paríž cvičenia označil za „znepokojivé“ a vyzval všetky strany, aby sa vyhli eskalácii. Berlín upozornil, že cvičenia „narušujú stabilitu“ v Taiwanskom prielive.
V utorok bola súčasťou čínskych manévrov ostrá streľba v piatich zónach v okolí Taiwanu. Cvičenia sú zamerané na nácvik bojovej pripravenosti na mori a vo vzduchu, dosiahnutie celkovej prevahy, blokádu kľúčových prístavov a území a vykonanie viacrozmerného odstrašovania, uviedol hovorca velenia východného vojenského okruhu čínskej armády.
