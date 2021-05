EÚ plánuje darovať programu COVAX najmenej 100 miliónov dávok vakcín

Rím 21. mája (TASR) - Európska únia plánuje do konca roka darovať globálnej iniciatíve COVAX najmenej 100 miliónov dávok vakcín proti koronavírusu. Oznámila to v piatok predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová počas virtuálneho Svetového summitu o zdraví, ktorý zorganizovala EK a Taliansko aktuálne predsedajúce skupine G20, uviedla agentúra DPA.



Účastníci summitu si vymenia skúsenosti získané počas pandémie ochorenia COVID-19. Dohodnúť sa tiež chcú na tzv. Rímskej deklarácii, ktorá by nastavila pravidlá, ako v budúcnosti zabrániť vzniku ďalších zdravotných kríz a zabezpečila by lepšiu pripravenosť na ne.



EÚ tiež oznámila novú iniciatívu na podporu lokálnej výroby vakcín v Afrike. Ako totiž zdôraznila von der Leyenová, vakcíny sa musia dostať "ku všetkým a všade".



Cieľom programu COVAX podporovaného Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) je zaistenie očkovacích látok pre chudobnejšie krajiny sveta.



Zástupcovia farmaceutických spoločností Pfizer, Moderna a Johnson & Johnson (J&J) na summite G20 podľa agentúry AFP uviedli, že tento a budúci rok prispejú približne 3,5 miliardami dávok vakcín pre chudobnejšie štáty, ktoré poskytnú buď zdarma, alebo so zľavou cenu.



Americký koncern Pfizer dodá dve miliardy dávok "v nasledujúcich 18 mesiacoch" vrátane jednej miliardy ešte v roku 2021, prisľúbil jeho riaditeľ Albert Bourla.



Šéf Moderny Stephane Bancel avizoval, že jeho firma v roku 2021 dodá "do 95 miliónov dávok" a v roku 2022 "do 900 miliónov", v čom je zahrnuté aj množstvo určené pre program COVAX.



Vedúci výskumu J&J Paul Stoffels oznámil, že spoločnosť uzavrela s iniciatívou COVAX dohodu o dodaní 200 miliónov dávok vakcíny v roku 2021 a rokuje o "potenciálnej dodávke ďalších 300 miliónov dávok".