EÚ plánuje minúť stovky miliónov eur na pomoc utečencom v Turecku

Brusel 23. decembra (TASR) - Európska únia plánuje v budúcom roku minúť stovky miliónov eur na pomoc utečencom žijúcim v Turecku; väčšinou ide o ľudí, ktorí utiekli pred vojnou v Sýrii. Podľa agentúry AP o tomto pláne informovala v stredu Európska komisia (EK).



Oznámila, že rozširuje dva programy; jeden poskytuje hotovostnú pomoc utečencom v Turecku na uspokojenie ich základných potrieb, druhý poskytuje finančné prostriedky na pomoc pri vzdelávaní detí. Programy sa predĺžia do začiatku roku 2022 s celkovými nákladmi 485 miliónov eur.



Komisia uviedla, že poskytne potrebnú hotovosť viac ako 1,8 milióna utečencov a pomôže vzdelávať vyše 700.000 detí. Programy riadi turecký Červený polmesiac v spolupráci s Červeným krížom a Detským fondom OSN (UNICEF). Peniaze nejdú priamo tureckej vláde.



Turecko je domovom takmer štyroch miliónov utečencov. Asi 70 percent z nich tvoria ženy a deti. Drvivá väčšina utečencov žije mimo táborov migrantov.



Európska únia sa spolieha na Turecko, že zabráni migrantom a utečencom v pokuse nelegálne vstúpiť do 27 členských krajín bloku. V roku 2015 vstúpil do EÚ viac ako milión ľudí, ktorí ochromili Grécko a Taliansko a vyvolali jednu z najhorších politických kríz v bloku, poznamenala AP.