EÚ plánuje rozšíriť sankcie voči Turecku

Brusel 11. decembra (TASR) – Lídri členských krajín Európskej únie sa v piatok nadránom počas summitu v Bruseli dohodli, že rozšíria sankcie voči Turecku v súvislosti so sporom okolo ložísk ropy a zemného plynu vo východnej časti Stredozemného mora. Informovala o tom agentúra AP.



„Turecko sa, bohužiaľ, zapája do jednostranných krokov a provokácií a stupňuje svoju rétoriku voči EÚ, jej členským štátom a európskym lídrom," uviedlo 27 lídrov EÚ v spoločnom vyhlásení zo summitu.



Podľa agentúry DPA sa lídri zároveň dohodli, že voči Turecku zatiaľ nezvažujú uvalenie výrazne prísnejších sankcií, a to aj napriek výzvam Grécka a Cypru, ktoré sú členskými krajinami EÚ.



Šéfovia štátov a vlád na októbrovom summite EÚ zamietli sankcie voči Ankare s nádejou, že sa podarí prikročiť k pozitívnej agende s Tureckom, avšak s podmienkou, že turecká strana ukončí aktivity vo východnom Stredomorí, ktoré sú v rozpore s medzinárodným právom.



Lídri uviedli, že táto ponuka naďalej zostáva na stole, ak je Turecko pripravené pristúpiť na skutočné partnerstvo a začať s EÚ skutočný dialóg, a ak Ankara preukáže vôľu riešiť rozdiely prostredníctvom dialógu a v súlade s medzinárodným právom.



Vzhľadom na to, že lídri doteraz odpoveď nedostali, vyzvali ministrov zahraničných vecí 27 členských štátov EÚ, aby zostavili zoznam ďalších mien v súvislosti so zavedením reštriktívnych opatrení.



Lídri EÚ požiadali šéfa zahraničnej politiky EÚ Josepa Borrella, aby vypracoval správu týkajúcu sa aj rozšírenia sankcií voči Turecku a predložil ju do marca budúceho roku.